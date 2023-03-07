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Nível amarelo

ES recebe alerta de tempestade com ventos de até 60 km/h

Aviso do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é válido até as 10h desta quarta-feira (8) e abrange 65 municípios, incluindo os da Grande Vitória

Publicado em 07 de Março de 2023 às 13:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 mar 2023 às 13:01
ES recebe aviso amarelo de perigo potencial para tempestades
ES recebe aviso amarelo de perigo potencial para tempestades Crédito: Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)
Apesar de o calor e o sol estarem predominando no Espírito Santo, o Estado recebeu um alerta de perigo potencial para tempestades. O aviso do Instituto Nacional de Meterorologia (Inmet) é válido desta terça-feira (7) até as 10h desta quarta-feira (8) e compreende 65 cidades – incluindo a Grande Vitória.
Nesses municípios pode chover entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos de 40 a 60 km/h. Durante a vigência do alerta, pode ocorrer queda de granizo. Segundo o Inmet, o risco é considerado baixo para corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.
Confira as cidades sob o alerta amarelo:
  1. Afonso Cláudio
  2. Águia Branca
  3. Alegre
  4. Alfredo Chaves
  5. Anchieta
  6. Aracruz
  7. Atílio Vivácqua
  8. Baixo Guandu
  9. Boa Esperança
  10. Brejetuba
  11. Cachoeiro de Itapemirim
  12. Cariacica
  13. Castelo
  14. Colatina
  15. Conceição da Barra
  16. Conceição do Castelo
  17. Domingos Martins
  18. Fundão
  19. Governador Lindenberg
  20. Guaçuí
  21. Guarapari
  22. Ibiraçu
  23. Iconha
  24. Itaguaçu
  25. Itapemirim
  26. Itarana
  27. Iúna
  28. Jaguaré
  29. Jerônimo Monteiro
  30. João Neiva
  31. Laranja da Terra
  32. Linhares
  33. Marataízes
  34. Marechal Floriano
  35. Marilândia
  36. Mimoso do Sul
  37. Montanha
  38. Mucurici
  39. Muniz Freire
  40. Muqui
  41. Nova Venécia
  42. Pancas
  43. Pedro Canário
  44. Pinheiros
  45. Piúma
  46. Ponto Belo
  47. Presidente Kennedy
  48. Rio Bananal
  49. Rio Novo do Sul
  50. Santa Leopoldina
  51. Santa Maria de Jetibá
  52. Santa Teresa
  53. São Domingos do Norte
  54. São Gabriel da Palha
  55. São Mateus
  56. São Roque do Canaã
  57. Serra
  58. Sooretama
  59. Vargem Alta
  60. Venda Nova do Imigrante
  61. Viana
  62. Vila Pavão
  63. Vila Valério
  64. Vila Velha
  65. Vitória

Orientações para os moradores

- Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda de galhos e descargas elétricas. Também não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;
- Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada;
- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (199) e ao Corpo de Bombeiros (193).

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