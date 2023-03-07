ES recebe alerta de tempestade com ventos de até 60 km/h

- Afonso Cláudio
- Águia Branca
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Anchieta
- Aracruz
- Atílio Vivácqua
- Baixo Guandu
- Boa Esperança
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Cariacica
- Castelo
- Colatina
- Conceição da Barra
- Conceição do Castelo
- Domingos Martins
- Fundão
- Governador Lindenberg
- Guaçuí
- Guarapari
- Ibiraçu
- Iconha
- Itaguaçu
- Itapemirim
- Itarana
- Iúna
- Jaguaré
- Jerônimo Monteiro
- João Neiva
- Laranja da Terra
- Linhares
- Marataízes
- Marechal Floriano
- Marilândia
- Mimoso do Sul
- Montanha
- Mucurici
- Muniz Freire
- Muqui
- Nova Venécia
- Pancas
- Pedro Canário
- Pinheiros
- Piúma
- Ponto Belo
- Presidente Kennedy
- Rio Bananal
- Rio Novo do Sul
- Santa Leopoldina
- Santa Maria de Jetibá
- Santa Teresa
- São Domingos do Norte
- São Gabriel da Palha
- São Mateus
- São Roque do Canaã
- Serra
- Sooretama
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante
- Viana
- Vila Pavão
- Vila Valério
- Vila Velha
- Vitória
Orientações para os moradores
- Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda de galhos e descargas elétricas. Também não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;
- Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada;
- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (199) e ao Corpo de Bombeiros (193).