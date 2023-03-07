ES recebe alerta de tempestade com ventos de até 60 km/h

- Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda de galhos e descargas elétricas. Também não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;

- Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada;

- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (199) e ao Corpo de Bombeiros (193).