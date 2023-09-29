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ES deve ter tempo fechado e com chuva no fim de semana; veja previsão

Institutos de meteorologia consideram que a frente fria mudou as condições climáticas no Estado, permitindo o acúmulo de nuvens no céu e a chegada da chuva
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

29 set 2023 às 11:09

Publicado em 29 de Setembro de 2023 às 11:09

Mudança de tempo na Grande Vitória/Tempo nublado
Tempo nublado na Grande Vitória deve permanecer pelos próximos dias Crédito: Ricardo Medeiros
Se os primeiros dias da semana foram de céu aberto e calorão, o sábado (30) e o domingo (1º) prometem, segundo a previsão, um tempo fechado e chuva em algumas regiões do Espírito Santo. Institutos de meteorologia consideram que a frente fria mudou as condições climáticas no Estado, permitindo o acúmulo de nuvens no céu e a chegada da chuva. A expectativa é que a temperatura não ultrapasse os 28 °C em Vitória durante o fim de semana.
Na manhã desta sexta-feira (29), o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta de chuvas intensas para o Espírito Santo, reforçando a previsão inicial. Segundo o Inmet, há o risco de até 50mm de chuva e ventos que podem chegar até 60 km/h. O alerta é válido até as 10h da manhã de sábado e abrange 76 municípios capixabas, com exceção de Apiacá e Bom Jesus do Norte.
O Instituto Climatempo e o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) divergem sobre a chance de chuva no sábado (30), mas os dois reforçam a característica de tempo nublado no fim de semana.
ES deve ter tempo fechado e com chuva no fim de semana; veja previsão

A previsão do tempo para cada um dos dias

Previsão do tempo para o fim de semana, segundo o Incaper
Previsão do tempo para o fim de semana, segundo o Incaper Crédito: Reprodução | Incaper
  • Sexta-feira (29): o dia pode ter chuva passageira apenas no extremo Norte, por causa da umidade trazida pelos ventos costeiros. No restante do Estado, o tempo deve permanecer nublado. Na Grande Vitória, a temperatura deve variar entre 22 ºC e 26 ºC.
  • Sábado (30): o último dia de setembro deve ser de céu com nuvens. Segundo o Incaper, apesar do tempo nublado, não deve chover. Para o Climatempo, no entanto, há chance de chuva a qualquer hora do dia. Em Vitória, a temperatura deve variar entre 19 ºC e 24 ºC.
  • Domingo (1): outubro deve começar com áreas de instabilidade no Estado, o que pode resultar em chuva a partir da tarde na região Serrana e em trechos da região sul capixaba. A chuva avança no período da noite entre o litoral sul e a Grande Vitória. Não há expectativa de chuva na Região Norte, segundo o Incaper. A temperatura em Vitória deve variar entre 20 ºC e 28 ºC, conforme divulgado pelo Climatempo.

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