ES deve ter tempo fechado e com chuva no fim de semana; veja previsão

Na manhã desta sexta-feira (29), o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta de chuvas intensas para o Espírito Santo, reforçando a previsão inicial. Segundo o Inmet, há o risco de até 50mm de chuva e ventos que podem chegar até 60 km/h. O alerta é válido até as 10h da manhã de sábado e abrange 76 municípios capixabas, com exceção de Apiacá e Bom Jesus do Norte.