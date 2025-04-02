Em pleno outono, abril deve ter temperaturas acima da média no ES

Abril traz as primeiras massas de ar frio de origem polar continentais, que vão conseguir resfriar algumas áreas do Brasil. As mais impactantes vão acontecer no final da primeira quinzena e no final do mês. Ainda assim, o que vai predominar em abril serão os dias quentes. Em um mapa divulgado pela empresa de meteorologia Climatempo é possível ver que o mês vai ser de temperaturas acima da média em todo o Espírito Santo.
Segundo a Climatempo, no decorrer da primeira quinzena de abril, tecnicamente haverá três massas de ar frio de origem polar que devem influenciar áreas do Brasil. Porém, só a segunda e a terceira efetivamente vão causar queda de temperatura notável em algumas regiões do país, sendo a mais forte a terceira, no fim da primeira quinzena de abril.
No Espírito Santo, a queda de temperatura deve ser sentida durante a passagem da terceira massa de ar frio de origem polar, entre os dias 12 e 16 de abril, com um resfriamento moderado. Ainda nesse período, há a possibilidade de Vitória bater recorde de menor de temperatura do ano. Segundo a previsão da Climatempo, a Capital do Estado pode registrar mínima entre 18 e 19 °C.
Com relação a chuvas, a previsão da Climatempo para o Espírito Santo é de que fique na média esperada, com alguns pontos no Sul com precipitação um pouco abaixo da média.