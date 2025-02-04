E tome sol! ES escapa da rota da chuva que atinge várias partes do Brasil

Sol deve predominar no Espírito Santo nos próximos dias Crédito: Ricardo Medeiros

Enquanto boa parte do Brasil se prepara para a chegada da chuva nesta terça-feira (4), com possibilidade de raios e ventos fortes, o Espírito Santo vai na contramão e deve seguir com sol e o calorão das últimas semanas. Este é o panorama divulgado por institutos de meteorologia para a previsão do tempo dos próximos dias. Não está previsto chover no Estado capixaba, mas capitais do Sul, Centro-Oeste e até do Sudeste brasileiro estão sob risco de tempestades.

Nesta terça-feira (4), pancadas de chuva devem acontecer, principalmente à tarde e à noite, em praticamente todo o Brasil. Um mapa divulgado pela empresa Climatempo mostra o risco em cada uma das regiões, com variação de cores.

Previsão de chuva em quase todas as capitais do Brasil Crédito: Reprodução | Climatempo

Em janeiro, o Espírito Santo registrou volumes consideráveis de chuva no início e no final do mês, devido à atuação da Zona de Convergência do Atlântico Sul . No momento, conforme a empresa de meteorologia Climatempo, dois outros fenômenos são responsáveis por provocar chuvas em diferentes regiões do Brasil atualmente. São eles: Vórtice Ciclônico em Altos Níveis (VCAN) e a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT).

A Climatempo considera que a ZCAS "não está mais organizada", o que impediria a formação de nuvens de chuva. No entanto, a empresa de meteorologia avalia que há muito ar quente e umidade armazenados sobre o Brasil - este panorama é como um combustível para a formação de grandes nuvens que provocam fortes pancadas de chuva.

Quase todas as capitais brasileiras devem ter chuva de moderada a forte intensidade. Ficam fora de risco as seguintes capitais:

Porto Alegre



Rio de Janeiro



Belo Horizonte



Vitória



Salvador



A pior situação entre as capitais é na região de Belém, de Macapá e de Manaus, onde o nível de alerta é de perigo para temporais e chuva muito volumosa.