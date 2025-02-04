Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Clima

E tome sol! ES escapa da rota da chuva que atinge várias partes do Brasil

Não há previsão de chuva significativa para o Espírito Santo; por outro lado, capitais do Sul, Centro-Oeste e até do Sudeste brasileiro estão sob risco de tempestades

Publicado em 04 de Fevereiro de 2025 às 11:29

Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

04 fev 2025 às 11:29
Sol deve predominar no Espírito Santo nos próximos dias
Sol deve predominar no Espírito Santo nos próximos dias Crédito: Ricardo Medeiros
Enquanto boa parte do Brasil se prepara para a chegada da chuva nesta terça-feira (4), com possibilidade de raios e ventos fortes, o Espírito Santo vai na contramão e deve seguir com sol e o calorão das últimas semanas. Este é o panorama divulgado por institutos de meteorologia para a previsão do tempo dos próximos dias. Não está previsto chover no Estado capixaba, mas capitais do Sul, Centro-Oeste e até do Sudeste brasileiro estão sob risco de tempestades.
Nesta terça-feira (4), pancadas de chuva devem acontecer, principalmente à tarde e à noite, em praticamente todo o Brasil. Um mapa divulgado pela empresa Climatempo mostra o risco em cada uma das regiões, com variação de cores.
Previsão de chuva em quase todas as capitais do Brasil
Previsão de chuva em quase todas as capitais do Brasil Crédito: Reprodução | Climatempo
Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a máxima pode alcançar 35 °C na Grande Vitória nesta terça-feira (4).
Em janeiro, o Espírito Santo registrou volumes consideráveis de chuva no início e no final do mês, devido à atuação da Zona de Convergência do Atlântico Sul. No momento, conforme a empresa de meteorologia Climatempo, dois outros fenômenos são responsáveis por provocar chuvas em diferentes regiões do Brasil atualmente. São eles: Vórtice Ciclônico em Altos Níveis (VCAN) e a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT).
A Climatempo considera que a ZCAS "não está mais organizada", o que impediria a formação de nuvens de chuva. No entanto, a empresa de meteorologia avalia que há muito ar quente e umidade armazenados sobre o Brasil - este panorama é como um combustível para a formação de grandes nuvens que provocam fortes pancadas de chuva.
Quase todas as capitais brasileiras devem ter chuva de moderada a forte intensidade. Ficam fora de risco as seguintes capitais:
  • Porto Alegre
  • Rio de Janeiro
  • Belo Horizonte
  • Vitória
  • Salvador
A pior situação entre as capitais é na região de Belém, de Macapá e de Manaus, onde o nível de alerta é de perigo para temporais e chuva muito volumosa.
A previsão dia a dia, segundo o Incaper:
  • Terça-feira (4): previsão de sol e poucas nuvens ao longo do dia em grande parte do Estado. Apesar das informações do Climatempo, o Incaper indica que trechos das regiões Sul e Serrana podem ter pancadas isoladas de chuva a partir da tarde. As temperaturas seguem elevadas em todas as regiões.
  • Quarta-feira (5): previsão com sol e poucas nuvens ao longo do dia em todo o Espírito Santo, sem previsão de chuva. As temperaturas tem ligeira diminuição.
  • Quinta-feira (6): previsão de com sol entre algumas nuvens ao longo do dia em todo o Espírito Santo, sem previsão de chuva.

Veja Também

Como vai ficar o tempo em fevereiro? Chuva e calor diminuem?

Planejamento urbano como instrumento para prevenção de catástrofes climáticas

Por que cidades da Grande Vitória alagam rapidamente em dias de fortes chuvas

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

chuva Clima Climatempo espírito santo Grande Vitória Incaper
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Boulevard Arbori
Boulevard Arbori Residence e Resort, pré-lançamento em Vila Velha, integra arquitetura e bem-estar
Imagem de destaque
Lagotto romagnolo: conheça as características dessa raça de cachorro
Imagem de destaque
Dia de São Jorge: 8 orações e simpatias para proteção

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados