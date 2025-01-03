Confira a previsão do tempo para o primeiro final de semana do ano no ES

O primeiro final de semana de 2025 deve ser de tempo instável no Espírito Santo. Segundo a Coordenação de Meteorologia do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), no sábado (4) e no domingo (5), o sol aparece entre muitas nuvens, com possibilidade de chuva em diversos momentos por todo o Estado.
Em algumas áreas, podem haver pancadas de chuva isoladas e trovoadas. Ao longo de toda a faixa litorânea, os ventos sopram com intensidade moderada a forte e as temperaturas seguem amenas em todas as regiões do Espírito Santo, devendo diminuir um pouco mais no domingo (5).
Grande Vitória
- Sábado (4): previsão de sol entre nuvens e pancadas de chuva com trovoadas em alguns momentos do dia. Temperatura mínima de 22 °C e máxima de 30 °C.
- Domingo (5): sol entre nuvens e pancadas de chuva com trovoadas em alguns momentos do dia. Temperatura mínima de 21 °C e máxima de 30 °C.
Região Sul
- Sábado (4): sol entre nuvens e pancadas de chuva com trovoadas em alguns momentos do dia. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 22 °C e máxima de 31 °C. Nas áreas altas: mínima de 18 °C e máxima de 30 °C.
- Domingo (5): sol entre nuvens e pancadas de chuva com trovoadas em alguns momentos do dia. Nas áreas mais baixas: temperatura mínima de 22 °C e máxima de 31 °C. Nas áreas elevadas: mínima de 18 °C e máxima de 31 °C.
Região Serrana
- Sábado (4): sol entre nuvens e pancadas de chuva com trovoadas em alguns momentos do dia. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 20 °C e máxima de 31 °C. Nas áreas altas: mínima de 16 °C e máxima de 30 °C.
- Domingo (5): sol entre nuvens e pancadas de chuva com trovoadas em alguns momentos do dia. Nas áreas mais baixas: temperatura mínima de 20 °C e máxima de 31 °C. Nas áreas elevadas: mínima de 16 °C e máxima de 30 °C.
Região Norte
- Sábado (4): sol entre nuvens e pancadas de chuva com trovoadas em alguns momentos do dia. Temperatura mínima de 24 °C e máxima de 32 °C.
- Domingo (5): sol entre nuvens e pancadas de chuva com trovoadas em alguns momentos do dia. Temperatura mínima de 24 °C e máxima de 31 °C.
Região Noroeste
- Sábado (4): sol entre nuvens e pancadas de chuva com trovoadas em alguns momentos do dia. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 23 °C e máxima de 32 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 22 °C e máxima de 30 °C.
- Domingo (5): sol entre nuvens e pancadas de chuva com trovoadas em alguns momentos do dia. Nas áreas mais baixas: temperatura mínima de 23 °C e máxima de 32 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 22 °C e máxima de 31 °C.
Região Nordeste
- Sábado (4): sol entre nuvens e pancadas de chuva com trovoadas em alguns momentos do dia. Temperatura mínima de 22 °C e máxima de 31 °C.
- Domingo (5): sol entre nuvens e pancadas de chuva com trovoadas em alguns momentos do dia. Temperatura mínima de 22 °C e máxima de 31 °C.