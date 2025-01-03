Confira a previsão do tempo para o primeiro final de semana do ano no ES

Tempo fica instável no Espírito Santo no primeiro final de semana de 2025

Em algumas áreas, podem haver pancadas de chuva isoladas e trovoadas. Ao longo de toda a faixa litorânea, os ventos sopram com intensidade moderada a forte e as temperaturas seguem amenas em todas as regiões do Espírito Santo, devendo diminuir um pouco mais no domingo (5).