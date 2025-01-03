Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Clima

Confira a previsão do tempo para o primeiro final de semana do ano no ES

As temperaturas seguem amenas em todas as regiões do Espírito Santo, devendo diminuir um pouco mais no domingo (5), segundo o Incaper
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

03 jan 2025 às 16:03

Publicado em 03 de Janeiro de 2025 às 16:03

Tempo fica instável no Espírito Santo no primeiro final de semana de 2025
Tempo fica instável no Espírito Santo no primeiro final de semana de 2025 Crédito: Incaper/Reprodução
O primeiro final de semana de 2025 deve ser de tempo instável no Espírito Santo. Segundo a Coordenação de Meteorologia do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), no sábado (4) e no domingo (5), o sol aparece entre muitas nuvens, com possibilidade de chuva em diversos momentos por todo o Estado.
Em algumas áreas, podem haver pancadas de chuva isoladas e trovoadas. Ao longo de toda a faixa litorânea, os ventos sopram com intensidade moderada a forte e as temperaturas seguem amenas em todas as regiões do Espírito Santo, devendo diminuir um pouco mais no domingo (5).

Grande Vitória

  • Sábado (4): previsão de sol entre nuvens e pancadas de chuva com trovoadas em alguns momentos do dia. Temperatura mínima de 22 °C e máxima de 30 °C. 

  • Domingo (5): sol entre nuvens e pancadas de chuva com trovoadas em alguns momentos do dia. Temperatura mínima de 21 °C e máxima de 30 °C.

Região Sul

  • Sábado (4): sol entre nuvens e pancadas de chuva com trovoadas em alguns momentos do dia. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 22 °C e máxima de 31 °C. Nas áreas altas: mínima de 18 °C e máxima de 30 °C.

  • Domingo (5): sol entre nuvens e pancadas de chuva com trovoadas em alguns momentos do dia. Nas áreas mais baixas: temperatura mínima de 22 °C e máxima de 31 °C. Nas áreas elevadas: mínima de 18 °C e máxima de 31 °C.

Região Serrana

  • Sábado (4): sol entre nuvens e pancadas de chuva com trovoadas em alguns momentos do dia. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 20 °C e máxima de 31 °C. Nas áreas altas: mínima de 16 °C e máxima de 30 °C.

  • Domingo (5): sol entre nuvens e pancadas de chuva com trovoadas em alguns momentos do dia. Nas áreas mais baixas: temperatura mínima de 20 °C e máxima de 31 °C. Nas áreas elevadas: mínima de 16 °C e máxima de 30 °C.

Região Norte

  • Sábado (4): sol entre nuvens e pancadas de chuva com trovoadas em alguns momentos do dia. Temperatura mínima de 24 °C e máxima de 32 °C.

  • Domingo (5): sol entre nuvens e pancadas de chuva com trovoadas em alguns momentos do dia. Temperatura mínima de 24 °C e máxima de 31 °C.

Região Noroeste

  • Sábado (4): sol entre nuvens e pancadas de chuva com trovoadas em alguns momentos do dia. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 23 °C e máxima de 32 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 22 °C e máxima de 30 °C.

  • Domingo (5): sol entre nuvens e pancadas de chuva com trovoadas em alguns momentos do dia. Nas áreas mais baixas: temperatura mínima de 23 °C e máxima de 32 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 22 °C e máxima de 31 °C.

Região Nordeste

  • Sábado (4): sol entre nuvens e pancadas de chuva com trovoadas em alguns momentos do dia. Temperatura mínima de 22 °C e máxima de 31 °C.

  • Domingo (5): sol entre nuvens e pancadas de chuva com trovoadas em alguns momentos do dia. Temperatura mínima de 22 °C e máxima de 31 °C.

Veja Também

ES recebe alerta de chuvas e ventos intensos em 62 cidades

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Chuva no ES Clima Incaper
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Por que Gilmar Mendes pediu à PGR para investigar relator da CPI do Crime Organizado
Turismo: o avanço da capixaba Apex Partners na CVC
Imagem BBC Brasil
Ramagem é solto nos EUA após dois dias detido pelo ICE: o que sabe

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados