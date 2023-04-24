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Previsão do tempo

Cidades do ES recebem alerta meteorológico para chuvas intensas

Municípios afetados pelo aviso laranja do Instituto Nacional de Meteorologia são do extremo Norte capixaba; confira a lista
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 abr 2023 às 15:06

Publicado em 24 de Abril de 2023 às 15:06

chuva guarda-chuva previsão do tempo
Nos municípios listados pelo Inmet, pode chover entre 30 e 60 mm/h ou até 100 mm/dia Crédito: Fernando Madeira
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja — que indica perigo — para chuvas intensas em seis municípios do Norte do Espírito Santo. O aviso teve início às 09h51 desta segunda-feira (24) e vai até 10h de terça-feira (25).
As cidades incluídas no alerta são:
  1. Conceição da Barra
  2. Montanha
  3. Mucurici
  4. Pedro Canário
  5. Pinheiros 
  6. São Mateus
De acordo com o Inmet, nesses municípios pode chover entre 30 e 60 mm/h ou até 100 mm/dia, além de haver previsão de ventos intensos entre 60 e 100 km/h. Há risco potencial de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
Munícipios do Norte do Estado podem ser afetados; há risco de ventos intensos de até 100 km/h
Mapa mostra cidades do Norte do Estado com risco de chuva Crédito: Divulgação | Inmet
O instituto recomenda que, em caso de rajadas de vento, as pessoas não se abriguem debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas, além de não estacionarem veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. É importante, se possível, desligar aparelhos elétricos e quadro geral de energia.
A população deve ficar atenta e obter mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

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