Cidades do ES recebem alerta meteorológico para chuvas intensas

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja — que indica perigo — para chuvas intensas em seis municípios do Norte do Espírito Santo. O aviso teve início às 09h51 desta segunda-feira (24) e vai até 10h de terça-feira (25).
As cidades incluídas no alerta são:
- Conceição da Barra
- Montanha
- Mucurici
- Pedro Canário
- Pinheiros
- São Mateus
De acordo com o Inmet, nesses municípios pode chover entre 30 e 60 mm/h ou até 100 mm/dia, além de haver previsão de ventos intensos entre 60 e 100 km/h. Há risco potencial de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
O instituto recomenda que, em caso de rajadas de vento, as pessoas não se abriguem debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas, além de não estacionarem veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. É importante, se possível, desligar aparelhos elétricos e quadro geral de energia.
A população deve ficar atenta e obter mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).