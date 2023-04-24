Cidades do ES recebem alerta meteorológico para chuvas intensas

De acordo com o Inmet, nesses municípios pode chover entre 30 e 60 mm/h ou até 100 mm/dia, além de haver previsão de ventos intensos entre 60 e 100 km/h. Há risco potencial de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

O instituto recomenda que, em caso de rajadas de vento, as pessoas não se abriguem debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas, além de não estacionarem veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. É importante, se possível, desligar aparelhos elétricos e quadro geral de energia.