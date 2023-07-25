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Cidades do ES recebem alerta de perigo potencial para chuva forte

Um segundo aviso, de perigo potencial para acumulado de chuva, é válido pelo mesmo período, mas compreende cinco localidades da Região Norte

Publicado em 25 de Julho de 2023 às 10:54

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

25 jul 2023 às 10:54
Cidades do ES recebem alerta de perigo potencial para chuva forte
Cidades do ES recebem alerta de perigo potencial para chuva forte Crédito: Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)
Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois alertas para cidades capixabas. O primeiro, de perigo potencial para chuva intensa, abrange 27 municípios da Região Sul do Espírito Santo e é válido até as 10h de quarta-feira (26). Já o segundo, de perigo potencial para acumulado de chuva, é válido pelo mesmo período, mas compreende cinco localidades da Região Norte. 
Nas cidades com o alerta de chuva intensa, pode chover entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos de 40 a 60 km/h. O risco é baixo para corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.
Cidades com alerta de chuva intensa:
  1. Alegre
  2. Alfredo Chaves
  3. Apiacá
  4. Atílio Vivacqua
  5. Bom Jesus do Norte
  6. Cachoeiro de Itapemirim
  7. Castelo
  8. Conceição do Castelo
  9. Divino de São Lourenço
  10. Dores do Rio Preto
  11. Guaçuí
  12. Ibatiba
  13. Ibitirama
  14. Iconha
  15. Irupi
  16. Itapemirim
  17. Iúna
  18. Jerônimo Monteiro
  19. Marataízes
  20. Mimoso do Sul
  21. Muniz Freire
  22. Muqui
  23. Piúma
  24. Presidente Kennedy
  25. Rio Novo do Sul
  26. São José do Calçado
  27. Vargem Alta

Acumulado de chuva 

Nas cidades com alerta de perigo potencial para acumulado de chuva, pode chover entre 20 a 30 mm/h ou até 50 mm/dia. O risco também é baixo para alagamentos e pequenos deslizamentos em cidades com tais áreas de risco.
Municípios com alerta para acumulado de chuva:
  1. Conceição da Barra
  2. Montanha
  3. Mucurici
  4. Pedro Canário
  5. Pinheiros

Instruções do Inmet 

  • Em caso de rajadas de vento: não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;
  • Evite enfrentar o mau tempo;
  • Observe alteração nas encostas;
  • Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada;
  • Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

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