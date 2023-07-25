Cidades do ES recebem alerta de perigo potencial para chuva forte

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois alertas para cidades capixabas. O primeiro, de perigo potencial para chuva intensa, abrange 27 municípios da Região Sul do Espírito Santo e é válido até as 10h de quarta-feira (26). Já o segundo, de perigo potencial para acumulado de chuva, é válido pelo mesmo período, mas compreende cinco localidades da Região Norte.
Nas cidades com o alerta de chuva intensa, pode chover entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos de 40 a 60 km/h. O risco é baixo para corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.
Cidades com alerta de chuva intensa:
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Apiacá
- Atílio Vivacqua
- Bom Jesus do Norte
- Cachoeiro de Itapemirim
- Castelo
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Dores do Rio Preto
- Guaçuí
- Ibatiba
- Ibitirama
- Iconha
- Irupi
- Itapemirim
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- Marataízes
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Novo do Sul
- São José do Calçado
- Vargem Alta
Acumulado de chuva
Nas cidades com alerta de perigo potencial para acumulado de chuva, pode chover entre 20 a 30 mm/h ou até 50 mm/dia. O risco também é baixo para alagamentos e pequenos deslizamentos em cidades com tais áreas de risco.
Municípios com alerta para acumulado de chuva:
- Conceição da Barra
- Montanha
- Mucurici
- Pedro Canário
- Pinheiros
Instruções do Inmet
- Em caso de rajadas de vento: não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;
- Evite enfrentar o mau tempo;
- Observe alteração nas encostas;
- Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada;
- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).