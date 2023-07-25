Cidades do ES recebem alerta de perigo potencial para chuva forte Crédito: Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)

Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois alertas para cidades capixabas. O primeiro, de perigo potencial para chuva intensa, abrange 27 municípios da Região Sul do Espírito Santo e é válido até as 10h de quarta-feira (26). Já o segundo, de perigo potencial para acumulado de chuva, é válido pelo mesmo período, mas compreende cinco localidades da Região Norte.

Nas cidades com o alerta de chuva intensa, pode chover entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos de 40 a 60 km/h. O risco é baixo para corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Cidades com alerta de chuva intensa:

Alegre Alfredo Chaves Apiacá Atílio Vivacqua Bom Jesus do Norte Cachoeiro de Itapemirim Castelo Conceição do Castelo Divino de São Lourenço Dores do Rio Preto Guaçuí Ibatiba Ibitirama Iconha Irupi Itapemirim Iúna Jerônimo Monteiro Marataízes Mimoso do Sul Muniz Freire Muqui Piúma Presidente Kennedy Rio Novo do Sul São José do Calçado Vargem Alta

Acumulado de chuva

Nas cidades com alerta de perigo potencial para acumulado de chuva, pode chover entre 20 a 30 mm/h ou até 50 mm/dia. O risco também é baixo para alagamentos e pequenos deslizamentos em cidades com tais áreas de risco.

Municípios com alerta para acumulado de chuva:

Conceição da Barra Montanha Mucurici Pedro Canário Pinheiros

Instruções do Inmet