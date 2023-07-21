Cidades do ES lideram volume de chuva no Brasil em 24h; veja lista

Mesmo no inverno, estação conhecida pela falta de chuvas no Espírito Santo e avanço do tempo seco, cinco cidades capixabas apareceram entre as localidades onde mais choveu em 24 horas no Brasil até as 8h desta sexta-feira (21), conforme levantamento do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Nesta semana, a passagem de uma frente fria pelo litoral, veio acompanhada de uma massa de ar frio, que trouxe ventos e precipitações ao Estado.
Cidades onde mais choveu entre as manhãs de quinta (20) e sexta-feira (21) – até as 8h:
- Santa Teresa (ES): 58,8 mm
- Alfredo Chaves (ES): 35,4 mm
- Alegre (ES): 26,0 mm
- Vitória (ES): 25,8 mm
- Salinópolis (PA): 21,0 mm
- Presidente Kennedy (ES): 21,0 mm
- Canguçu (RS): 20,0 mm
No levantamento é possível notar que as cidades capixabas onde mais choveu estão entre as regiões Sul, Serrana e Grande Vitória.
A previsão do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) mostra que o tempo deve seguir instável no fim de semana e ainda são previstas chuvas fracas para o Estado.