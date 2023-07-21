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Cidades do ES lideram volume de chuva no Brasil em 24h; veja lista

Levantamento do Inmet aponta que os municípios capixabas onde mais choveu, entre as manhãs entre quinta (20) e sexta-feira (21), estão entre as regiões Sul, Serrana e Grande Vitória

Publicado em 21 de Julho de 2023 às 09:19

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

21 jul 2023 às 09:19
De chuva pra sol: clima muda de um dia para o outro em Vitória
De chuva pra sol: clima muda de um dia para o outro em Vitória Crédito: Fernando Madeira
Mesmo no inverno, estação conhecida pela falta de chuvas no Espírito Santo e avanço do tempo seco, cinco cidades capixabas apareceram entre as localidades onde mais choveu em 24 horas no Brasil até as 8h desta sexta-feira (21), conforme levantamento do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Nesta semana, a passagem de uma frente fria pelo litoral, veio acompanhada de uma massa de ar frio, que trouxe ventos e precipitações ao Estado
Cidades onde mais choveu entre as manhãs de quinta (20) e sexta-feira (21) – até as 8h:
  1. Santa Teresa (ES): 58,8 mm
  2. Alfredo Chaves (ES): 35,4 mm
  3. Alegre (ES): 26,0 mm
  4. Vitória (ES): 25,8 mm
  5. Salinópolis (PA): 21,0 mm
  6. Presidente Kennedy (ES): 21,0 mm
  7. Canguçu (RS): 20,0 mm
No levantamento é possível notar que as cidades capixabas onde mais choveu estão entre as regiões Sul, Serrana e Grande Vitória.
A previsão do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) mostra que o tempo deve seguir instável no fim de semana e ainda são previstas chuvas fracas para o Estado. 

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