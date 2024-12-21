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Sul capixaba

Chuva no ES: fotos mostram brusca virada do tempo em Cachoeiro

O município e outros 25 estão sob alerta laranja do Inmet para risco de chuvas fortes e ventos de até 100 km/h

Publicado em 21 de Dezembro de 2024 às 17:10

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

21 dez 2024 às 17:10
Momentos antes da chuva em Cachoeiro de Itapemirim
Momentos antes da chuva em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Redes sociais
Imagens registradas em diversos pontos de Cachoeiro de Itapemirim, Sul do Espírito Santo, mostram a brusca virada no tempo no meio da tarde deste sábado (21), que horas depois —  por volta de 16h30 — acabou em forte chuva. Todo o território capixaba está sob alerta de intensas precipitações devido a duas previsões emitidas pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
Apesar de um dos alertas do Inmet valer para todo o Espírito Santo, o outro aviso, de cor laranja — intermediário na escala de risco —  abrange sobretudo a região Sul capixaba, estando na lista Cachoeiro de Itapemirim e outras 25 cidades. Nestes municípios ventos podem variar de 60 a 100 km/h, e precipitações de 30 a 60 milímetros por hora ou de 50 a 100 milímetros por dia. [Veja aqui como mede chuva]

Momentos antes da chuva em Cachoeiro de Itapemirim

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