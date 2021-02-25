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Chuva forte deixa ruas alagadas em Cariacica

Segundo o morador Sergio Andrade, uma chuva forte que durou cerca de oito minutos foi o suficiente para alagar a Rua Vicente Celestino, em Campo Grande, na tarde desta quinta-feira

Publicado em 25 de Fevereiro de 2021 às 17:17

Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

25 fev 2021 às 17:17
Homem pesca em rua alagada de Cariacica
Homem pesca em rua alagada de Cariacica Crédito: Sergio Andrade
A chuva forte que atingiu Cariacica nesta quinta-feira (25) deixou consequências visíveis em uma rua do bairro Campo Grande. Pedestres e motoristas precisaram se aventurar para trafegar pelo local, onde um pequeno rio foi formado com a água da chuva.
Apenas oito minutos de chuva, segundo o pastor Sergio Andrade, foi suficiente para alagar completamente a Rua Vicente Celestino, em Campo Grande, por volta das 14h30. Em vídeos enviados à reportagem é possível ver que um motociclista passa com dificuldade.
"Foram oito minutos de chuva depois de raios muito fortes e pancadas de trovões. Nesse tempo a rua alagou", relata.
Sergio diz que o local já não apresentava mais alagamento por volta das 16h.
Segundo o subsecretário de Defesa Social de Cariacica, coronel Wagner Borges, o município registrou alguns pontos de alagamentos, mas a situação estava normalizada 20 minutos após o fim da chuva. Ele destacou que tem sido realizado um trabalho de limpeza de canais, galerias e bueiros.
Nesta quinta-feira (25) o Espírito Santo recebeu um alerta de chuvas intensas para 48 cidades, entre o Norte a região Metropolitana. Cariacica, local onde as imagens acima foram registradas, integra a lista de municípios.

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