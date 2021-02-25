Chuva forte deixa ruas alagadas em Cariacica

Homem pesca em rua alagada de Cariacica Crédito: Sergio Andrade

A chuva forte que atingiu Cariacica nesta quinta-feira (25) deixou consequências visíveis em uma rua do bairro Campo Grande. Pedestres e motoristas precisaram se aventurar para trafegar pelo local, onde um pequeno rio foi formado com a água da chuva.

Apenas oito minutos de chuva, segundo o pastor Sergio Andrade, foi suficiente para alagar completamente a Rua Vicente Celestino, em Campo Grande, por volta das 14h30. Em vídeos enviados à reportagem é possível ver que um motociclista passa com dificuldade.

Your browser does not support the video tag.

"Foram oito minutos de chuva depois de raios muito fortes e pancadas de trovões. Nesse tempo a rua alagou", relata.

Sergio diz que o local já não apresentava mais alagamento por volta das 16h.

Your browser does not support the video tag.