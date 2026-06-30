WhatsApp vai adotar nome de usuário; saiba como reservar o seu

As pessoas poderão adicionar umas às outras pelo nome de usuário Edson Chagas

Pedir para alguém entrar em contato com você pelo WhatsApp exigia, até agora, compartilhar o número de telefone. Mas isso vai mudar: a plataforma passará a permitir o uso de um nome de usuário.

O que aconteceu

A partir desta segunda-feira (29), o WhatsApp começa a fase de reserva de nome de usuário. É uma identificação única de cada pessoa na rede, como já ocorre no Instagram. Não precisa ser o nome da pessoa.

Passada a fase de reserva, as pessoas poderão adicionar umas às outras pelo nome de usuário. Para ter uma conta no WhatsApp, continuará sendo obrigatório ter uma linha telefônica ativa. No entanto, para as interações dentro da rede, será possível compartilhar apenas o nome de usuário. A própria plataforma avisará quando o recurso passar a funcionar.

"O número de telefone é algo pessoal e ligado a outras questões da vida. O nome de usuário é algo único. Às vezes, alguém quer entrar em um grupo, mas não necessariamente quer compartilhar o seu número. Para isso serve o nome de usuário", afirma Alice Newton-Rex, vice-presidente de Produto do WhatsApp, em conversa com jornalistas.

A grande vantagem é a questão da privacidade. Você não precisa mais compartilhar seu número telefônico por aí. De acordo com a empresa, será possível trocar o nome de usuário, mas haverá alguns controles de frequência para mudança. Para quem preferir compartilhar o número de telefone, isso continuará sendo possível.

Outra proteção tem relação com quem pode entrar em contato com você. De forma semelhante ao que ocorre com o número de telefone, há configurações que permitem limitar o contato de desconhecidos. O WhatsApp tem duas opções:

Todo mundo: qualquer pessoa com seu nome de usuário pode buscar por ele e começar uma conversa.

Pessoas que sabem minha chave: além do nome de usuário, as pessoas precisam saber sua chave (sequência de quatro números que o WhatsApp gera).

O nome de usuário pode ser importante para pequenos negócios. Segundo o WhatsApp, ter a mesma identificação do Instagram, por exemplo, pode facilitar a vida de donos de comércios para que sejam encontrados na plataforma de mensagens.

Ter nome de usuário não é novidade para usuários do Telegram. A plataforma de mensagem tem a funcionalidade há mais de dez anos. Quando o recurso foi lançado, em 2014, a empresa justamente chamava a atenção para o fato de poder contatar as pessoas sem precisar ceder o número do telefone.

Como fazer a reserva

A opção ficará disponível acessando Configurações > Conta > Nome de Usuário.

O recurso será implementado aos poucos, e o WhatsApp garante que nomes de pessoas públicas serão protegidos para não serem reservados por terceiros. Estão incluídos, por exemplo, celebridades e políticos.