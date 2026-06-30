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Freiras viralizam comemorando virada do Brasil: 'Pedimos intercessão de São Padre Pio, de quem Ancelotti é devoto'

Religiosas, que ganharam as redes ao comemorar a vitória do Brasil, dizem que adaptam a rotina de orações para acompanhar os jogos da Copa.

Publicado em 30 de Junho de 2026 às 08:35

BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

30 jun 2026 às 08:35
Imagem BBC Brasil
Freiras viralizaram nas redes sociais com um vídeo em que aparecem reunidas assistindo a jogo do Brasil na Copa Crédito: Acervo pessoal
As irmãs do Mosteiro Santa Maria dos Anjos, em Dourados (MS), terminaram a noite de segunda-feira (29/6) com chá de erva-cidreira. Isso depois da tensão da classificação do Brasil para as oitavas de final da Copa do Mundo.
Religiosas da Ordem de Santa Clara, elas viralizaram nas redes sociais com um vídeo em que aparecem reunidas diante da televisão, comemorando o gol da virada da Seleção sobre o Japão.
No vídeo, com bandeiras do Brasil, elas gritam, pulam, se abraçam — como qualquer torcedor.
"Foi muita emoção", conta a Madre Maria Rafaela da Rainha Imaculada, de 40 anos, e que vive no mosteiro há 24.
Na rotina religiosa, elas não costumam assistir a futebol com frequência, apenas aos jogos da Copa do Mundo.
"Como todo brasileiro, carregamos a herança de nossas famílias. Antes de entrarmos no mosteiro, assistimos aos jogos em nossas famílias, então, para nós, é natural assistir."
As 21 irmãs do mosteiro tentam conciliar os horários de oração com os jogos. Até agora, três dos quatro jogos do Brasil no Mundial caíram em datas especiais do calendário católico: os dias de Santo Antônio, São João e São Pedro.
"Pedimos em todos os jogos a intercessão deles e de São Padre Pio, pois o técnico da seleção brasileira é devoto de Padre Pio", conta a Madre Rafaela.
Imagem BBC Brasil
As irmãs conciliam os horários de oração com os jogos Crédito: Madre Maria Rafaela
Em um perfil no Instagram, elas compartilham um pouco da vida religiosa, mas com descontração.
"Partilhamos na internet um pouco da nossa vida para que as pessoas possam também sentir a alegria, a plenitude que é a vida contemplativa."
Nem todo mundo entende, ela conta.
"Há alguns poucos, bem poucos comentários negativos, talvez de pessoas que não entendem que quem segue Jesus, segue por inteiro, integralmente", diz. "A pessoa — toda e cada vez que nos aproximamos d'Ele — mais humanos nos tornamos, mais felizes, mais pacíficos, mais virtuosos, e assim transmitimos esses valores e todo esse amor para o mundo."
"As pessoas às vezes pensam que quem segue a Jesus é oprimido, triste, desanimado. Nós somos jovens cheias de vitalidade, com a mesma alegria com que torcemos, rezamos e trabalhamos, porque Jesus é a nossa alegria."
No próximo domingo (5/7), quando o Brasil disputa as oitavas de final, elas devem se reunir novamente para assistir à partida.
"Continuamos unidos na fé e torcendo para que os jogadores sintam que estamos com eles", diz. "Somos uma grande família de brasileiros e brasileiras que podem, através do futebol, trazer um pouco de alegria e de paz para o mundo."

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