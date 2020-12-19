Chuva forte com granizo atinge Irupi e Mimoso do Sul no ES

Os municípios de Irupi e Mimoso do Sul registraram estragos após forte chuva com queda de granizo na tarde deste sábado (19). Equipes da Defesa Civil mapeiam as ocorrências que variam de telhados residenciais danificados pelas pedras de gelo a quedas de árvores. O dia foi de muita chuva em algumas cidades do Sul do Espírito Santo, e ainda permanece o alerta meteorológico para 17 municípios capixabas:
- Apiacá
- Bom Jesus do Norte
- Cachoeiro de Itapemirim
- Castelo
- Divino de São Lourenço
- Dores do Rio Preto
- Guaçuí
- Ibatiba
- Ibitirama
- Irupi
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- São José do Calçado
- Alegre
Alerta de chuvas intensas válido até 9 horas de domingo (20), podendo ser prorrogado | Fonte: Inmet
Em Irupi, no Caparaó capixaba, foi registrado granizo na localidade de Córrego Sabiá e outras regiões do interior. Segundo o coordenador municipal da Defesa Civil, Denilson Gomes da Silva, equipes vistoriam casas que tiveram os telhados danificados. Segundo ele, Córrego Sabiá foi a comunidade com mais prejuízos.
A moradora de Irupi Margarida da Penha Gomes enviou um vídeo feito em Barra do Recreio, por volta das 17 horas, quando chovia granizo na comunidade. Assista:
Já em Mimoso do Sul, o coordenador da Defesa Civil Municipal, Franciney Matias, informou que a chuva com ventos fortes causou queda de árvores em diferentes localidades, incluindo a Rodovia Rubens Rangel, que liga o município à BR 101. Segundo ele, a prefeitura trabalha na desobstrução de estradas, priorizando os locais de maior movimento.
Nós estamos com uma retroescavadeira, um motosserra e servidores na Rodovia Rubens Rangel por ser a situação mais perigosa, com muitos galhos espalhados pela pista, explicou.
O leitor Vitor Santiago Lacerda enviou um vídeo alertando para o perigo na rodovia que estava com galhos de árvores em vários trechos.
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