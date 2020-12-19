Chuva forte com granizo atinge Irupi e Mimoso do Sul no ES

Árvores caíram após temporais na região Sul do Estado Crédito: Leitor | A Gazeta

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Alerta de chuvas intensas válido até 9 horas de domingo (20), podendo ser prorrogado | Fonte: Inmet

Em Irupi, no Caparaó capixaba, foi registrado granizo na localidade de Córrego Sabiá e outras regiões do interior. Segundo o coordenador municipal da Defesa Civil, Denilson Gomes da Silva, equipes vistoriam casas que tiveram os telhados danificados. Segundo ele, Córrego Sabiá foi a comunidade com mais prejuízos.

A moradora de Irupi Margarida da Penha Gomes enviou um vídeo feito em Barra do Recreio, por volta das 17 horas, quando chovia granizo na comunidade. Assista:

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Já em Mimoso do Sul, o coordenador da Defesa Civil Municipal, Franciney Matias, informou que a chuva com ventos fortes causou queda de árvores em diferentes localidades, incluindo a Rodovia Rubens Rangel, que liga o município à BR 101. Segundo ele, a prefeitura trabalha na desobstrução de estradas, priorizando os locais de maior movimento.

Nós estamos com uma retroescavadeira, um motosserra e servidores na Rodovia Rubens Rangel por ser a situação mais perigosa, com muitos galhos espalhados pela pista, explicou.

O leitor Vitor Santiago Lacerda enviou um vídeo alertando para o perigo na rodovia que estava com galhos de árvores em vários trechos.

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