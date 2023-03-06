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Nesta segunda-feira

Até 36°C: Vitória tem maior temperatura máxima das capitais do Brasil

Climatempo aponta que Capital capixaba está empatada com Cuiabá em relação ao calor; amplitude térmica em Vitória também é a maior entre as capitais do país

Publicado em 06 de Março de 2023 às 09:43

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

06 mar 2023 às 09:43
Data: 04/11/2019 - ES - Vitória - Garotos se refrescam nas águas da Ilha de Vitória, Praça do Papa - Dia de calor em Vitória - Editoria: Cidades -
Garotos se refrescam nas águas da Ilha de Vitória, próximos à Praça do Papa, na Enseada do Suá Crédito: Fernando Madeira
O calor no Espírito Santo não dá trégua e a Capital dos capixabas abre a semana sendo a mais quente do país e com a maior amplitude térmica nesta segunda-feira (6). Dados da empresa de meteorologia Climatempo mostram que os termômetros em Vitória podem chegar aos 36ºC nesta tarde.
Com a temperatura mínima na cidade em 23ºC, a amplitude térmica (diferença entre a máxima e a mínima) fica em 13ºC – o maior índice entre as capitais do país, empatando com Belo Horizonte (MG) e Brasília (DF). No entanto, nessas cidades, o calor deve ser menos intenso, chegando até 33ºC e 30ºC, respectivamente.
Além de Vitória, só a cidade de Cuiabá (MT) terá 36ºC de máxima nesta segunda-feira (6). A mínima na capital mato-grossense fica em 24ºC, deixando a amplitude térmica local em 12ºC. As variações foram calculadas pela reportagem de A Gazeta, com base nas temperaturas divulgadas pela Climatempo.
Confira abaixo o levantamento completo:

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