Até 36°C: Vitória tem maior temperatura máxima das capitais do Brasil

O calor no Espírito Santo não dá trégua e a Capital dos capixabas abre a semana sendo a mais quente do país e com a maior amplitude térmica nesta segunda-feira (6). Dados da empresa de meteorologia Climatempo mostram que os termômetros em Vitória podem chegar aos 36ºC nesta tarde.
Com a temperatura mínima na cidade em 23ºC, a amplitude térmica (diferença entre a máxima e a mínima) fica em 13ºC – o maior índice entre as capitais do país, empatando com Belo Horizonte (MG) e Brasília (DF). No entanto, nessas cidades, o calor deve ser menos intenso, chegando até 33ºC e 30ºC, respectivamente.
Além de Vitória, só a cidade de Cuiabá (MT) terá 36ºC de máxima nesta segunda-feira (6). A mínima na capital mato-grossense fica em 24ºC, deixando a amplitude térmica local em 12ºC. As variações foram calculadas pela reportagem de A Gazeta, com base nas temperaturas divulgadas pela Climatempo.
Confira abaixo o levantamento completo: