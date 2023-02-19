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Alerta laranja de chuva intensa para 46 cidades do ES

Aviso do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é válido até segunda-feira (20) para a Grande Vitória e as regiões Serrana, Norte e Noroeste
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

19 fev 2023 às 10:52

Publicado em 19 de Fevereiro de 2023 às 10:52

Espírito Santo recebeu um novo alerta de chuva do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) neste domingo (19). O aviso laranja, de perigo potencial para chuva intensa, é o segundo na classificação de risco do órgão e, desta vez, compreende 46 cidades da Grande Vitória e regiões SerranaNorte e Noroeste, sendo válido até as 10h da manhã de segunda-feira (20).
Nessas localidades pode chover entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, com ventos intensos de 60 a 100 km/h. Diante disso, o Inmet evidencia o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.
Cidades em alerta
  1. Água Doce do Norte
  2. Águia Branca
  3. Alto Rio Novo
  4. Aracruz
  5. Baixo Guandu
  6. Barra de São Francisco
  7. Boa Esperança
  8. Cariacica
  9. Colatina
  10. Conceição da Barra
  11. Domingos Martins
  12. Ecoporanga
  13. Fundão
  14. Governador Lindenberg
  15. Guarapari
  16. Ibiraçu
  17. Itaguaçu
  18. Itarana
  19. Jaguaré
  20. João Neiva
  21. Laranja da Terra
  22. Linhares
  23. Mantenópolis
  24. Marilândia
  25. Montanha
  26. Mucurici
  27. Nova Venécia
  28. Pancas
  29. Pedro Canário
  30. Pinheiros
  31. Ponto Belo
  32. Rio Bananal
  33. Santa Leopoldina
  34. Santa Maria de Jetibá
  35. Santa Teresa
  36. São Domingos do Norte
  37. São Gabriel da Palha
  38. São Mateus
  39. São Roque do Canaã
  40. Serra
  41. Sooretama
  42. Viana
  43. Vila Pavão
  44. Vila Valério
  45. Vila Velha
  46. Vitória

Orientações para moradores

- Em caso de rajadas de vento: não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;

- Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia;

- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

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