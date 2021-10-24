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33 cidades do ES começam a semana sob alerta de tempestade e granizo

Alerta meteorológico prevê ventos intensos de até 100 km/hora e queda de granizo. Veja a lista com as cidades e confira a previsão do tempo para o início da semana no ES
Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

24 out 2021 às 19:50

Publicado em 24 de Outubro de 2021 às 19:50

Granizo na localidade de Alto Caxixe, em Venda Nova do Imigrante
Granizo em Venda Nova do Imigrante: previsão para o começo desta semana é de tempestade em 33 municípios do ES Crédito: Internauta
Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de tempestade com perigo potencial para 33 municípios do Espírito Santo.
O aviso é válido até às 10h desta segunda-feira (25) e é esperada chuva entre 30 e 60 milímetros por hora, ou entre 50 e 100 milímetros por dia, com ventos intensos de até 100 quilômetros por hora e queda de granizo.
Há, também, risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos. O Inmet dá algumas instruções:
  • Em caso de rajadas de vento: não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.
  • Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.
  • Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

AS CIDADES SOB ALERTA

  1. Afonso Cláudio
  2. Alegre
  3. Alfredo Chaves
  4. Anchieta
  5. Apiacá
  6. Atílio Vivacqua
  7. Bom Jesus do Norte
  8. Brejetuba
  9. Cachoeiro de Itapemirim
  10. Castelo
  11. Conceição do Castelo
  12. Divino de São Lourenço
  13. Domingos Martins
  14. Dores do Rio Preto
  15. Guaçuí
  16. Ibatiba
  17. Ibitirama
  18. Iconha
  19. Irupi
  20. Itapemirim
  21. Iúna
  22. Jerônimo Monteiro
  23. Marataízes
  24. Marechal Floriano
  25. Mimoso do Sul
  26. Muniz Freire
  27. Muqui
  28. Piúma
  29. Presidente Kennedy
  30. Rio Novo do Sul
  31. São José do Calçado
  32. Vargem Alta
  33. Venda Nova do Imigrante

PREVISÃO PARA O INÍCIO DA SEMANA

Segundo o Incaper, a segunda-feira (25) será de tempo instável e com pancadas de chuva, a partir da tarde, nas regiões Sul e Serrana, e parte sul da Grande Vitória, devido à passagem de uma frente fria pelo litoral do Estado.
Nas demais regiões, o dia começa com predomínio de sol, com aumento de nuvens e possibilidade de chuva rápida à noite. As temperaturas seguem elevadas em todo o Estado.
Na terça-feira (26), a frente fria avança pelo litoral do Estado, favorecendo a ocorrência de chuvas na metade sul do Estado, em alguns momentos do dia. Na metade norte, chove rápido pela manhã, com aberturas de nuvens no decorrer do dia.
Ja na quarta-feira (27), a previsão é de que o tempo será com predomínio de sol entre nuvens na metade sul do Estado, e não há previsão de chuva. Nas regiões mais ao norte do Espírito Santo, chove rápido pela manhã, com aberturas de nuvens nos demais períodos do dia.

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