33 cidades do ES começam a semana sob alerta de tempestade e granizo

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de tempestade com perigo potencial para 33 municípios do Espírito Santo.
O aviso é válido até às 10h desta segunda-feira (25) e é esperada chuva entre 30 e 60 milímetros por hora, ou entre 50 e 100 milímetros por dia, com ventos intensos de até 100 quilômetros por hora e queda de granizo.
Há, também, risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos. O Inmet dá algumas instruções:
- Em caso de rajadas de vento: não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.
- Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.
- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).
AS CIDADES SOB ALERTA
- Afonso Cláudio
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Anchieta
- Apiacá
- Atílio Vivacqua
- Bom Jesus do Norte
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Castelo
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Domingos Martins
- Dores do Rio Preto
- Guaçuí
- Ibatiba
- Ibitirama
- Iconha
- Irupi
- Itapemirim
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- Marataízes
- Marechal Floriano
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Novo do Sul
- São José do Calçado
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante
PREVISÃO PARA O INÍCIO DA SEMANA
Segundo o Incaper, a segunda-feira (25) será de tempo instável e com pancadas de chuva, a partir da tarde, nas regiões Sul e Serrana, e parte sul da Grande Vitória, devido à passagem de uma frente fria pelo litoral do Estado.
Nas demais regiões, o dia começa com predomínio de sol, com aumento de nuvens e possibilidade de chuva rápida à noite. As temperaturas seguem elevadas em todo o Estado.
Na terça-feira (26), a frente fria avança pelo litoral do Estado, favorecendo a ocorrência de chuvas na metade sul do Estado, em alguns momentos do dia. Na metade norte, chove rápido pela manhã, com aberturas de nuvens no decorrer do dia.
Ja na quarta-feira (27), a previsão é de que o tempo será com predomínio de sol entre nuvens na metade sul do Estado, e não há previsão de chuva. Nas regiões mais ao norte do Espírito Santo, chove rápido pela manhã, com aberturas de nuvens nos demais períodos do dia.