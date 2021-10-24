33 cidades do ES começam a semana sob alerta de tempestade e granizo

Granizo em Venda Nova do Imigrante: previsão para o começo desta semana é de tempestade em 33 municípios do ES Crédito: Internauta

O aviso é válido até às 10h desta segunda-feira (25) e é esperada chuva entre 30 e 60 milímetros por hora, ou entre 50 e 100 milímetros por dia, com ventos intensos de até 100 quilômetros por hora e queda de granizo.

Há, também, risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos. O Inmet dá algumas instruções:

Em caso de rajadas de vento: não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

AS CIDADES SOB ALERTA

Afonso Cláudio Alegre Alfredo Chaves Anchieta Apiacá Atílio Vivacqua Bom Jesus do Norte Brejetuba Cachoeiro de Itapemirim Castelo Conceição do Castelo Divino de São Lourenço Domingos Martins Dores do Rio Preto Guaçuí Ibatiba Ibitirama Iconha Irupi Itapemirim Iúna Jerônimo Monteiro Marataízes Marechal Floriano Mimoso do Sul Muniz Freire Muqui Piúma Presidente Kennedy Rio Novo do Sul São José do Calçado Vargem Alta Venda Nova do Imigrante

PREVISÃO PARA O INÍCIO DA SEMANA

Segundo o Incaper, a segunda-feira (25) será de tempo instável e com pancadas de chuva, a partir da tarde, nas regiões Sul e Serrana, e parte sul da Grande Vitória, devido à passagem de uma frente fria pelo litoral do Estado.

Nas demais regiões, o dia começa com predomínio de sol, com aumento de nuvens e possibilidade de chuva rápida à noite. As temperaturas seguem elevadas em todo o Estado.

Na terça-feira (26), a frente fria avança pelo litoral do Estado, favorecendo a ocorrência de chuvas na metade sul do Estado, em alguns momentos do dia. Na metade norte, chove rápido pela manhã, com aberturas de nuvens no decorrer do dia.