13 cidades do ES recebem alerta vermelho de onda de calor

Treze cidades do Espírito Santo receberam alerta vermelho, que indica grande perigo, para onda de calor nesta quinta-feira (26). O aviso começou às 09h24 e vale até as 23h59. As temperaturas, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), podem ficar 5ºC acima da média por um período maior do que cinco dias, o que pode trazer risco à saúde.
Os municípios que receberam o alerta ficam no Sul do Estado. São eles:
- Alegre
- Apiacá
- Bom Jesus do Norte
- Divino de São Lourenço
- Dores do Rio Preto
- Guaçuí
- Ibitirama
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- Mimoso do Sul
- Muqui
- Presidente Kennedy
- São José do Calçado
Além disso, mais cidades receberam alerta amarelo, de perigo potencial, para baixa umidade. O aviso vale até as 23h desta quinta-feira. Segundo o Inmet, a umidade relativa do ar pode variar, nesses municípios, entre 30% e 20%. Confira a lista:
- Afonso Cláudio
- Alegre
- Alto Rio Novo
- Apiacá
- Atílio Vivacqua
- Baixo Guandu
- Bom Jesus do Norte
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Castelo
- Colatina
- Conceição do Castelo
- Domingos Martins
- Dores do Rio Preto
- Guaçuí
- Ibatiba
- Ibitirama
- Irupi
- Itaguaçu
- Itapemirim
- Itarana
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- Laranja da Terra
- Mantenópolis
- Marataízes
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Pancas
- Presidente Kennedy
- Rio Novo do Sul
- Santa Maria de Jetibá
- São José do Calçado
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante
Para essas cidades, a orientação do Inmet é que os moradores bebam bastante líquido, evitem desgaste físico nas horas mais secas e evitem exposição ao sol nas horas mais quentes do dia. Mais informações podem ser obtidas junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).
Atualização
26/09/2024 - 11:00
Após a publicação da reportagem, o Inmet renovou os dois alertas, adicionando mais três cidades à lista das que receberam aviso de onda de calor e outros locais ao segundo alerta. O texto foi atualizado com os novos municípios.