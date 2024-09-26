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Grande perigo

13 cidades do ES recebem alerta vermelho de onda de calor

Aviso do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) vai até as 23h59 desta quinta-feira (26); temperatura pode ficar 5 °C acima da média
Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

26 set 2024 às 10:17

Publicado em 26 de Setembro de 2024 às 10:17

Treze cidades do Espírito Santo receberam alerta vermelho, que indica grande perigo, para onda de calor nesta quinta-feira (26). O aviso começou às 09h24 e vale até as 23h59. As temperaturas, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), podem ficar 5ºC acima da média por um período maior do que cinco dias, o que pode trazer risco à saúde. 
Os municípios que receberam o alerta ficam no Sul do Estado. São eles:
  1. Alegre
  2. Apiacá
  3. Bom Jesus do Norte 
  4. Divino de São Lourenço
  5. Dores do Rio Preto 
  6. Guaçuí
  7. Ibitirama 
  8. Iúna 
  9. Jerônimo Monteiro
  10. Mimoso do Sul 
  11. Muqui 
  12. Presidente Kennedy 
  13. São José do Calçado
Além disso, mais cidades receberam alerta amarelo, de perigo potencial, para baixa umidade. O aviso vale até as 23h desta quinta-feira. Segundo o Inmet, a umidade relativa do ar pode variar, nesses municípios, entre 30% e 20%. Confira a lista: 
  1. Afonso Cláudio
  2. Alegre
  3. Alto Rio Novo
  4. Apiacá
  5. Atílio Vivacqua
  6. Baixo Guandu
  7. Bom Jesus do Norte
  8. Brejetuba
  9. Cachoeiro de Itapemirim
  10. Castelo
  11. Colatina
  12. Conceição do Castelo
  13. Domingos Martins
  14. Dores do Rio Preto
  15. Guaçuí
  16. Ibatiba
  17. Ibitirama
  18. Irupi
  19. Itaguaçu
  20. Itapemirim
  21. Itarana
  22. Iúna
  23. Jerônimo Monteiro
  24. Laranja da Terra
  25. Mantenópolis
  26. Marataízes
  27. Mimoso do Sul 
  28. Muniz Freire
  29. Muqui
  30. Pancas
  31. Presidente Kennedy
  32. Rio Novo do Sul
  33. Santa Maria de Jetibá
  34. São José do Calçado
  35. Vargem Alta
  36. Venda Nova do Imigrante
Para essas cidades, a orientação do Inmet é que os moradores bebam bastante líquido, evitem desgaste físico nas horas mais secas e evitem exposição ao sol nas horas mais quentes do dia. Mais informações podem ser obtidas junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Atualização

26/09/2024 - 11:00
Após a publicação da reportagem, o Inmet renovou os dois alertas, adicionando mais três cidades à lista das que receberam aviso de onda de calor e outros locais ao segundo alerta. O texto foi atualizado com os novos municípios. 

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