10 estados estão em rota de temporais e pode chover no ES

Vitória pode registrar períodos de chuva com intensidade de fraca a moderada Crédito: Ricardo Medeiros

Chegou o feriado da Proclamação da República, nesta sexta-feira (15), e com ele a dúvida: será que vai dar praia? De acordo com a empresa de meteorologia Climatempo , há risco de temporais em dez estados brasileiros e no Distrito Federal . O Espírito Santo não está entre eles, mas na Região Sudeste, onde está inserido, o tempo fica instável e a chance de chuva é grande na maioria das áreas, especialmente à tarde e à noite.

Ainda de acordo com a Climatempo, pode haver alguns períodos com sol no Espírito Santo, mas sempre com nuvens. Também pode ocorrer apenas mormaço, mas a tarde desta sexta-feira será até um pouco abafada em grande parte da Região Sudeste, com condições para pancadas de chuva.

Para Vitória , segundo a empresa de meteorologia, a previsão é de períodos com sol e chuva com intensidade de fraca a moderada.

Previsão até domingo

Conforme o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural ( Incaper ), nesta sexta-feira (15) o tempo apresenta variação de nuvens, com previsão de chuva em alguns momentos do dia em todas as regiões do Espírito Santo. O vento sopra com intensidade moderada ao longo do litoral.

Já no sábado (16), a umidade trazida pelos ventos costeiros mantém a instabilidade no Estado, com previsão de chuva em alguns momentos do dia em todas as regiões. O vento sopra com intensidade moderada ao longo do litoral.