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Previsão para o feriado

10 estados estão em rota de temporais e pode chover no ES

Segundo empresa de meteorologia, o tempo fica instável nesta sexta-feira (15) e a chance de chuva é grande na maioria das áreas, especialmente à tarde e à noite

Publicado em 15 de Novembro de 2024 às 11:57

Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

15 nov 2024 às 11:57
Tempo chuvoso, Vitória
Vitória pode registrar períodos de chuva com intensidade de fraca a moderada Crédito: Ricardo Medeiros
Chegou o feriado da Proclamação da República, nesta sexta-feira (15), e com ele a dúvida: será que vai dar praia? De acordo com a empresa de meteorologia Climatempo, há risco de temporais em dez estados brasileiros e no Distrito Federal. O Espírito Santo não está entre eles, mas na Região Sudeste, onde está inserido, o tempo fica instável e a chance de chuva é grande na maioria das áreas, especialmente à tarde e à noite.
Ainda de acordo com a Climatempo, pode haver alguns períodos com sol no Espírito Santo, mas sempre com nuvens. Também pode ocorrer apenas mormaço, mas a tarde desta sexta-feira será até um pouco abafada em grande parte da Região Sudeste, com condições para pancadas de chuva.
Para Vitória, segundo a empresa de meteorologia, a previsão é de períodos com sol e chuva com intensidade de fraca a moderada.

Previsão até domingo

Conforme o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), nesta sexta-feira (15) o tempo apresenta variação de nuvens, com previsão de chuva em alguns momentos do dia em todas as regiões do Espírito Santo. O vento sopra com intensidade moderada ao longo do litoral.
Já no sábado (16), a umidade trazida pelos ventos costeiros mantém a instabilidade no Estado, com previsão de chuva em alguns momentos do dia em todas as regiões. O vento sopra com intensidade moderada ao longo do litoral.
No domingo (17) o tempo permanece instável em todo o Espírito Santo, com previsão de chuva em alguns momentos do dia. Em áreas das Regiões Sul e Serrana há possibilidade de trovoadas à tarde.

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