Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Caso você seja o Lula...
Política

Caso você seja o Lula...

Caso seja o Lula, quando a procrastinação estiver se esgotando, alguns ministros alegarão súbitos compromissos e pedirão a suspensão da sessão

Publicado em 23 de Março de 2018 às 17:26

Públicado em 

23 mar 2018 às 17:26

Colunista

Caso você, estupefato leitor, seja condenado em Segunda Instância por um Tribunal Regional Federal, imediatamente será preso. A não ser que seja o Lula...
Caso seja, será amparado por advogados milionários e um ex-presidente do STF e desfilará em quatro instâncias recursais. Embora o artigo 5º de nossa Constituição afirme a igualdade de todos perante a lei, o Supremo levará ao plenário, com urgência, uma pauta exclusivamente sua.
Numa dessas regras da burocracia, os ministros irão decidir se podem decidir. E se nada decidirem, decidirão suspender qualquer decisão até que decidam, novamente, decidir
Terá, então, início o esporte favorito do STF: a manobra política. Numa dessas regras da burocracia, os ministros irão decidir se podem decidir. E se nada decidirem, decidirão suspender qualquer decisão até que decidam, novamente, decidir.
Caso seja o Lula, quando a procrastinação estiver se esgotando, alguns ministros alegarão súbitos compromissos e pedirão a suspensão da sessão. Com passagens de avião no bolso, pedirão para voltar ao trabalho em duas semanas. Afinal, com nossos feriados, a Suprema Corte também é filha de Deus!
Ao fim do recesso, os ministros salvarão sua cabeça, mesmo que custe enfraquecer a Lava Jato, transformar a prisão de um condenado numa miragem e permitir que qualquer advogado invoque seu caso como fundamento para libertar seus clientes. Dirão defender o “princípio da presunção da inocência”, mesmo com seus crimes em 250 mil páginas processuais: farão de tal princípio uma justificativa para rasgar os fatos.
Enquanto você estiver fazendo campanha pelo país, mesmo impedido de ser candidato, terá todo o sistema jurídico ao seu lado e 12 frentes de barganha: Recursos em Sentido Estrito, Recurso de Apelação, Agravo em Execução, Carta Testemunhável, Correição Parcial, Embargos de Declaração, Embargos Infringentes, Embargos de Nulidade, Recurso Ordinário Constitucional, Recurso Especial, Recurso Extraordinário e Agravo de Instrumento.
Nesse meio que mistura “o mal com o atraso e pitadas de psicopatia”, caso seja um reles cidadão comum, não será motivo de reflexões advocatícias. Mas, caso seja o Lula, até o ditado popular se inverterá: “manda quem pode, desobedece quem tem juízes”.
*O autor é graduado em História e Filosofia, e pós-graduado em Sociologia
 

Tópicos Relacionados

Lula STF
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Atrações do final de semana
Agenda HZ: Silva, Renato Albani, Thiaguinho e Capital Inicial neste fim de semana no ES
Stênio Garcia após harmonização facial
Em meio a briga com as filhas, Stênio Garcia passa mal e é hospitalizado após aniversário
Senador Magno Malta é internado em hospital após passar mal
Magno Malta é internado em hospital após passar mal em Brasília

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados