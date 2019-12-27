Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Casagrande é antigo defensor do "juiz de garantias"
Concorda com Bolsonaro, não com Moro

Casagrande é antigo defensor do "juiz de garantias"

Como senador, em 2008-2009, governador chegou a incluir criação dessa figura em seu relatório no projeto para mudar o Código de Processo Penal. Ideia contraria Sergio Moro, mas foi sancionada por Bolsonaro

Publicado em 27 de Dezembro de 2019 às 04:00

Públicado em 

27 dez 2019 às 04:00
Vitor Vogas

Colunista

Vitor Vogas

Casagrande e Jair Bolsonaro "concordam" sobre necessidade de juiz de garantias Crédito: Amarildo
O governador Renato Casagrande (PSB) é um defensor da figura do juiz de garantias, que volta a ser objeto de polêmica e discussões por ter sido incluído no pacote anticrime de Sergio Moro aprovado pelo Congresso, contra a vontade do ministro da Justiça e da Segurança Pública, e por não ter sido vetado no texto final sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro.
O debate sobre a alteração no ordenamento jurídico brasileiro, com a criação do “juiz de garantias”, ou “juiz de instrução”, voltou à tona em meados de junho, com a divulgação dos diálogos entre Moro, então juiz da 13ª Vara Federal de Curitiba, e o chefe da força-tarefa da Operação Lava Jato no Paraná, o procurador da República Deltan Dallagnol, pelo site “The Intercept Brasil”.
Hoje, no Brasil, o juiz que controla as investigações é o mesmo que julga os processos resultantes de tais investigações, assinando a sentença final. Foi o caso de Moro na Operação Lava Jato em Curitiba até desligar-se da magistratura no fim de 2018, mas não só o dele. É assim que funciona qualquer força-tarefa no Brasil, em conformidade com o nosso antigo Código de Processo Penal (CPP).
Figura existente em outros países, como o México, a Colômbia, o Chile e a Itália, o juiz de garantias proporciona uma separação de competências, entre o juiz que pratica determinados atos decisórios durante a fase investigatória e o juiz que atua na fase da ação penal. Ou seja, o magistrado que atua no inquérito não pode ser o mesmo do processo.
Para os defensores da proposta, essa separação impede que o juízo a ser formado pelo magistrado que julgará o processo seja “contaminado” por sua atuação preliminar durante a fase de investigação.
No Congresso, essa tese voltou a ser levantada em junho pelo senador Cid Gomes (PDT, ex-PSB). Mas, no Espírito Santo, ela também encontra eco no governador Renato Casagrande. De 2008 a 2009, o então senador capixaba foi o relator do projeto de reforma do CPP e incluiu no seu relatório a instituição do juiz de garantias. Como o próprio Casagrande chegou a recordar em conversa com a coluna publicada no dia 28 de junho deste ano, o projeto chegou a ser aprovado no Senado, mas parou na Câmara, na época, por falta de vontade política.
Em maio de 2016, também ouvido pela coluna, Casagrande já havia defendido essa posição: “O juiz das garantias é importante porque, num mundo ideal, aquele que condena não pode ser aquele que conduz o procedimento e faz a busca pelas provas. É importante para dar isenção total a quem condena, para que não haja uma influência, uma contaminação”.

Veja Também

Sanção do pacote anticrime estremece relação entre Moro e Bolsonaro de novo

Parecer de Moro: "Juiz de garantias dificulta elucidação de casos"

Em junho deste ano, em face do vazamento das conversas de Moro com Deltan, o governador sustentou sua posição e voltou a defender a existência do juiz de garantias como o modelo ideal:
“Na época, a nossa relatoria foi um trabalho muito bem-feito. Eu propus a reformulação do Código de Processo Penal. Fui o relator. E aprovamos no Senado. Na Câmara, o interesse corporativo retirou a possibilidade de a gente avançar nisso. O juiz das garantias é para evitar qualquer envolvimento do juiz que vai julgar o processo com a investigação. Alguns países do mundo adotam esse modelo. E ele é o ideal. No meu relatório, apresentei esse modelo como o ideal, para que a gente tenha imparcialidade do juiz [que julga] porque ele não se envolveu no processo investigativo”.
Assim (quem diria?), ainda que por motivos ou interesses distintos, pelo menos em uma coisa Casagrande e Bolsonaro concordaram neste ano prestes a se encerrar.

Veja Também

Pazolini votou contra o governo em todos os projetos mais importantes

Um ano após morte de Gerson Camata, Rita quer julgamento o quanto antes

CASAGRANDE CRITICOU MORO POR “CAMINHO COMBINADO” COM DELTAN

Em outra entrevista à coluna, publicada no dia 25 de junho deste ano, Casagrande chegou a criticar a conduta de Moro nos diálogos travados pelo então juiz federal, via Telegram, com o coordenador da força-tarefa do MPF na Operação Lava Jato em Curitiba. Conforme opinou Casagrande, os diálogos revelam “um descuido na relação entre o Poder Judiciário e o Ministério Público” – representados no episódio, respectivamente, por Moro e Dallagnol.
Para Casagrande, a explicitação dos diálogos, publicados em reportagens do site “The Intercept Brasil”, mostrou “um caminho combinado” entre as duas instituições, que não é o melhor para fortalecê-las.
“Eu avalio que houve um descuido na relação entre o Poder Judiciário e o Ministério Público. Se isso teve interferência e influência no resultado final, eu não sei. Mas a explicitação de um diálogo e de uma parceria muita próxima entre o Ministério Público e o Poder Judiciário mostra de fato um caminho combinado entre as duas instituições, que não é apropriado para o fortalecimento das instituições democráticas” declarou Casagrande na oportunidade.

Veja Também

Casagrande quer reajustar salário de servidores do ES todos os anos

Governador e patrulha escolar do ES devem usar carros elétricos em 2020

Vitor Vogas

Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

Tópicos Relacionados

Jair Bolsonaro Renato Casagrande Sergio Moro Deltan Dallagnon
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Senador Magno Malta é internado em hospital após passar mal
Magno Malta é internado em hospital após passar mal em Brasília
Estúdio da rádio CBN Vitória
CBN Vitória completa 30 anos com abraços sonoros no capixaba
Imagem de destaque
Vale prevê investir cerca de R$ 12 bilhões até 2030 no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados