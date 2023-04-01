Feira de inovação no ES vai ter até curso de robótica em ônibus

Bustech monta laboratório em ônibus para oferecer cursos de tecnologia Crédito: Divulgação

Com a perspectiva de discutir o uso da inovação e da tecnologia como ferramentas de desenvolvimento das cidades, vai ser realizada em Vitória, nos próximos dias 4 e 5 de abril, a feira Inova ES. Entre palestras, cases de sucesso e rodadas de negócios, projetos também serão apresentados, como curso de robótica dentro de ônibus.

A proposta é da Bustech, que montou no veículo, com capacidade para 28 pessoas, um laboratório com ar-condicionado e kits de robótica prontos para receber os alunos e facilitar o acesso à qualificação na área tecnológica. “Está nascendo no Estado visando a trazer inovação. É um laboratório sobre rodas com cursos profissionalizantes na área de tecnologia, como programação robótica, aplicativos e games, montagem de computadores, entre outros”, relaciona Raphael Ramos, CEO da empresa.

No ônibus tecnológico que, segundo a empresa, já foi testado, avaliado e aprovado em Goiás, serão ofertados cursos de robótica, profissional digital, hardware e software, rede de computadores, programação de software, aplicativos e games, design gráfico e Autocad.

“Sabemos que os cursos de tecnologia são uma mão de obra qualificada difícil de investir, devido ao alto custo dos equipamentos. O laboratório tecnológico sobre rodas veio para modificar isso, é um projeto bom para o poder público, pois nós levamos toda a solução com um baixo custo. Temos todos os equipamentos e podemos cada dia estar em um bairro diferente pela vantagem de ser móvel”, ressalta Raphael Ramos.

A feira Inova ES - Cidades Inteligentes, que será realizada pelo governo do Estado, das 9h às 18h, no Espaço Patrick Ribeiro, vai ter a participação de startups e instituições de apoio que oferecem programas específicos para o desenvolvimento dos municípios. O público vai poder conferir ações e oportunidades de negócios que utilizam a inovação e tecnologia difundidas através da ciência, evolução cultural e sustentabilidade. A entrada é gratuita.

Serviço: InovaES - Feira de Cidades Inteligentes