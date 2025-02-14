MUG leva São Jorge para avenida na luta pelo tricampeonato

O casal de mestre-sala e porta-bandeira reverencia o pavilhão da Mocidade Unida da Glória Crédito: Flávio Rocha

Em busca do tricampeonato, a Mocidade Unida Glória , carinhosamente chamada de MUG pelos foliões, vai homenagear um santo, que apesar de não ser do Brasil, é uma entidade emblemática na cultura do país. A agremiação vai levar para a avenida o enredo "O guerreiro da capa encarnada, Jorge do povo brasileiro".

A agremiação canela-verde é a atual bicampeã do Carnaval de Vitória e nos últimos dois anos apresentou desfiles que impressionaram os foliões e os jurados. Este ano, a MUG vai para o Sambão do Povo na tentativa de conquistar seu 10° título, o terceiro consecutivo.

Ao falar sobre o enredo da MUG, o carnavalesco Petterson Alves destaca a importância do santo no Brasil e conta que a escola buscou inspiração em artistas que têm uma relação com o santo e com o samba, como Zeca Pagodinho e Jorge Aragão. São Jorge já foi enredo de diferentes agremiações e também aparece em letras de diversas músicas brasileiras.

Alves explica que a MUG vai levar o santo de um jeito diferente para avenida, e garante que o desfile vai muito além da biografia do guerreiro. A ideia da escola é celebrar a relação do santo com os brasileiros e com a nossa cultura. “O mais interessante é que, ao assistir ao desfile, as pessoas vão poder identificar São Jorge e Ogum, que são figuras sincretizadas. Isso (o sincretismo religioso) é uma coisa muito brasileira.” comenta.

A popularidade do santo é tanta que o levou a ser padroeiro de time de futebol, da Cavalaria do Exército Brasileiro, título de novela das 21h, nome de planta, além de ter uma forte ligação com as escolas e rodas de samba. “A gente quer mostrar essa conexão que o povo brasileiro tem com São Jorge. A gente mostra que ele é o padroeiro informal do povo brasileiro. É a força que é vista nas suas armas, nas suas vestimentas para vencer os dragões do dia a dia”, pontua.

O desfile promete mostrar as diferentes faces de São Jorge, desde a mística católica até as crenças afrobrasileiras. Na igreja católica, São Jorge é representado por um guerreiro em cima de um cavalo que mata um dragão com uma lança, e no período da escravidão, foi sincretizado com Ogum, orixá que é conhecido por sua bravura e que também representa um guerreiro, nas religiões de matriz africana.

"A gente quer mostrar que ele está em todos os lares, nas casas das pessoas, nos altares da igreja, nos bongários das matrizes africanas. É um santo do cotidiano " Petterson Alves - Carnavalesco da Mocidade Unida da Glória

A MUG se apresenta no Sambão Do Povo com 1600 componentes, 3 carros alegóricos e dois tripés divididos em 20 alas. O carnavalesco revela que a apresentação será bem marcada e vai explorar desde a travessia do guerreiro para o Brasil, a fé e outros símbolos que se relacionam com a santidade. “Cada momento, cada ala que vai passar, cada pedaço de alegoria, cada componente que está ali presente no momento, cada um tem a sua participação especial nessa narrativa do Jorge do povo brasileiro.” completa.

A expectativa da escola é de continuar com a coroa e, assim como o guerreiro, lutar pela vitória. “Estamos preparando esse grande espetáculo a céu aberto. A preparação do carnaval é uma construção. A gente trabalha por meses, desde o processo de escolha do samba-enredo e de pesquisa para contar a história do santo e fazer tudo como manda o regulamento.”

"É por isso que nós escolhemos São Jorge. Buscar um tricampeonato não é fácil. Então, é como se a gente tivesse indo para uma guerra, uma disputa, uma luta" Petterson Alves - Carnavalesco da Mocidade Unida da Glória

Ficha técnica