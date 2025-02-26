Imperatriz do Forte desce mais uma vez para o Grupo A do Carnaval de Vitória

A Gazeta. Após retornar para a elite do carnaval neste ano, a Imperatriz do Forte amargou o último lugar nos desfiles do Grupo Especial, com 175,90 pontos, e vai novamente descer para o Grupo A, em 2026. A escola, que já foi sete vezes campeã do Carnaval de Vitória , teve problemas na sua apresentação, que aconteceu já na manhã de domingo (23). O resultado foi divulgado nesta quarta-feira (26), durante apuração de votos no Sambão do Povo , transmitida ao vivo por

Com o enredo "Só quem sabe onde é Luanda, saberá lhe dar valor", a agremiação prestou homenagem à cidade africana, capital de Angola, mostrando na avenida as riquezas da região. Mas as dificuldades na execução do desfile comprometeram o desempenho e levaram à queda da Imperatriz.

Confira as notas e a colocação final:

Boa Vista - 179,90 pontos Chegou O Que Faltava - 179,60 pontos MUG - 179,40 pontos Piedade - 178,90 pontos Novo Império - 176,90 pontos Unidos de Jucutuquara - 176,10 pontos Imperatriz do Forte - 175,90

Atraso na entrada

A Imperatriz do Forte fechou o desfile das escolas do Grupo Especial. O sinal verde para desfilar no Sambão foi dado às 6h49, mas a escola ficou 8 minutos e 30 segundos parada, sem entrar na avenida, por um problema em um carro.

No desfile, a comissão de frente mostrou de forma lúdica a convivência da realeza angolana com os animais guardiões da savana. A coreografia foi de Ewander Rocha e Patrick Cadette.

Cenas do desfile da Imperatriz do Forte no Carnaval de Vitória de 2025 Crédito: Rodrigo Gavini

A agremiação levou para a avenida fantasias bem coloridas, que se destacaram no desfile já à luz do dia. Antes do abre-alas entraram na passarela do samba o primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira e duas alas, incluindo a das baianas — uma delas levada de cadeira de rodas.

O abre-alas apresentado pela agremiação tinha uma coroa em destaque, símbolo da própria escola e também uma referência ao reinado de Nzinga, assim como outros elementos africanos. Algumas alas da escola foram coreografadas, como a que falava do samba, ritmo brasileiro que tem na África suas raízes.

À frente do tripé que remete a festas populares estavam a mestra Maria Laurinda, de 82 anos, e sua irmã Dona Ilinha, da comunidade quilombola de Monte Alegre, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado.

Imperatriz do Forte encerra noite de desfiles no Sambão do Povo Crédito: Letícia Orlandi

No terceiro carro, a escola apresentou uma favela em verde e rosa, as cores da escola e suas artes e manifestações culturais. Alguns integrantes estavam grafitando o carro no decorrer do desfile.

A Imperatriz fechou o desfile em 1 hora e 32 segundos. Com o Sambão já esvaziado, mas com o tradicional arrastão dos foliões na passarela do samba.

A escola havia retornado à elite das escolas de samba ao ganhar o desfile do Grupo de Acesso no ano passado. A Imperatriz do Forte é heptacampeã do Carnaval de Vitória. O desfile da escola, dividido em 20 alas, contou com 1200 componentes, três alegorias e 1 tripé.

Cenas do desfile da Imperatriz do Forte no Carnaval de Vitória de 2025 Crédito: Rodrigo Gavini

História da escola

A escola foi fundada em 15 de dezembro de 1972. Seu nome foi decidido da seguinte forma: os fundadores gostariam de homenagear uma grande escola de samba do Rio de Janeiro, dessa forma, colocaram em dois sacos os nomes das escolas do Rio. Sacudiram e, os papéis sorteados definiriam os nomes e as cores. Imperatriz Leopoldinense saiu em um e Mangueira em outro. Assim nasceu a Imperatriz verde e rosa do Espírito Santo.

Samba enredo

Sou eu, um guerreiro de Matamba

A força africana de Nzinga ancestral

Onde o invasor não tem mais voz

Meu povo feroz faz reza e ritual

Aprisionado ao som da chibata

Na força das gargantas embargadas

É Ginga, ê, é Ginga

Mulher que se faz fortaleza

Calunga de Angola resiste

No imenso mar pra curar a incerteza



Bota dendê pra benzer, pra colorir o saber

E entender o poder do catiço

Se quem atiça acende vela

Faz tambor numa panela

Na tristeza dá sumiço!

Eu vou dançar maracatu, caxambu e capoeira

Manifestar minha raiz a noite inteira

Identidade de Laurinda e outros mais

Luanda, teu espírito é santo

Afasta qualquer quebranto

É canto livre de amor e paz



O meu povo é batuqueiro

De Angola, mandingueiro

O Sol de Luanda me guia pro norte

E quem não enxerga cicatriz

Faz valer sua raiz Canta Imperatriz do Forte!

Ficha técnica