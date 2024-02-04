Boa Vista quer ser campeã contando as tradições e lendas de Viana

Independente de Boa Vista , escola de samba de Cariacica, entrou na avenida às 0h48 deste domingo (4), para homenagear a cidade vizinha, com o enredo “Viana, divinamente brasileira”. As lendas, como a árvore que chora, as tradições de Araçatiba e a Mãe Petronilha, orgulho da região, estão representados no desfile da águia, que já conquistou seis títulos no Grupo Especial do Carnaval de Vitória

Confira o desfile da Boa Vista no Carnaval de Vitória 2024

A história que a agremiação levou para o Sambão do Povo teve como fio condutor a peculiar imigração açoriana no município.

Isso porque, no século XIX, Viana recebeu centenas de famílias desse arquipélago pertencente a Portugal — que trouxeram tradição, costumes e uma imensa paixão: a Festa do Divino, que teve início em 1817 e acontece até hoje.

A comissão de frente veio com 15 componentes, representando os sete dons do Espírito Santo: sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, cência, piedade e temor de Deus. E uma pomba, retratando justamente o Espírito Santo, surgia em determinados momentos encantando o público.

A águia, símbolo da Boa Vista, veio diferente neste ano: metalizada e movimentando a cabeça. O “canto” dela, no carro abre-alas, chamou a atenção do público.

A Águia Furiosa, bateria da Boa Vista, fez homenagem à figura do Imperador do Divino, eleito pela comunidade, e que, junto com a Imperatriz, se tornam responsáveis pela arrecadação de fundos e organização dos festejos.

E teve gente realizando o sonho na ala: é o caso da jornalista Sayonara Lacerda. “Era um sonho tocar tamborim na bateria. Acho muito bonito o instrumento, mas muito difícil. Foram dois anos fazendo o ensaio, tentando, e hoje finalmente chegou o dia.”

Sayonara Lacerda realizou o sonho de tocar na bateria Águia Furiosa Crédito: Júlia Afonso

Já o tripé “Araçatiba, nossa raiz” deu um pequeno susto ao entrar na avenida. A alegoria foi muito para o lado esquerdo, mas empurradores conseguiram resolver seu curso, e a evolução seguiu sem mais problemas.

A rainha de bateria Wenny Isa, que veio diretamente do Rio de Janeiro, estava homenageando a figura da Imperatriz do Divino, uma espécie de embaixadora da festa, eleita pela comunidade. Ela chamou atenção do público desde a concentração, quando cumprimentou o público. E, enquanto passava pela avenida, muita gente que estava na arquibancada e camarotes também apontou o celular para registrar a passagem da musa. Para a reportagem de A Gazeta, ela disse que estava sendo muito bem recebida pelos capixabas. "Estou sentindo essa energia maravilhosa, esse calor. Responsabilidade muito grande e estar à frente da bateria, mas estou levando com muito amor e carinho."

Irmã da cantora Lexa, Wenny disse que recebeu um recado carinhoso da familiar: "Ela está me apoiando, me mandou mensagem falando para eu ir muito bem e ser quem eu sou, uma pessoa alegre e feliz".

O carro “Um trem para o futuro” fechou o desfile da Boa Vista, representando uma ferrovia, que levou progresso e desenvolvimento para Viana. Hoje, a antiga estação recebe visitantes para conhecer um passado de glórias, um presente de esperança e um futuro de novas possibilidades, principalmente pelo surgimento de incentivos, como os campos de lúpulo para abastecer o polo de cervejas artesanais. A escola tinha a intenção de tentar colocar cheiro de cerveja para exalar do carro, mas isso não aconteceu.

Ao encerrar sua passagem no Sambão, a Boa Vista foi ovacionada. O público na arquibancada estava bastante animado e aplaudindo a agremiação de Cariacica próximo à dispersão. A agremiação fechou o desfile com 1h1min16, à 1h49 da madrugada deste domingo (4).

No fim do desfile, a diretoria da Boa Vista comemorava. “A expectativa agora é, no dia da apuração, a gente sair campeão, que é o que a gente quer. Ver o pessoal aplaudindo no final é muito bom, reconhecimento do trabalho de um bom samba, da comunidade que canta o samba”, disse o presidente Emerson Magno Santana Ribeiro, o Emerson Xumbrega.

FICHA TÉCNICA

CORES DA ESCOLA: vermelho, azul e branco;



SÍMBOLO: águia;

PRESIDENTE; Emerson Xumbrega;

CARNAVALESCOS: Robson Goulart e Cahê Rodrigues;

MESTRE DE BATERIA: Gustavo Mascarenhas;

RAINHA DE BATERIA: Wenny Isa;

INTÉRPRETE: Emerson Xumbrega;

NÚMERO DE ALAS: 19.

Samba-enredo