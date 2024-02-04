Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Carnaval
  • Boa Vista quer ser campeã contando as tradições e lendas de Viana
Divinas histórias

Boa Vista quer ser campeã contando as tradições e lendas de Viana

O objetivo do enredo da escola de samba de Cariacica é mostrar, em 2024, que o município da Grande Vitória é divinamente brasileira

Publicado em 04 de Fevereiro de 2024 às 01:02

Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

04 fev 2024 às 01:02
Independente de Boa Vista, escola de samba de Cariacica, entrou na avenida às 0h48 deste domingo (4), para homenagear a cidade vizinha, com o enredo “Viana, divinamente brasileira”. As lendas, como a árvore que chora, as tradições de Araçatiba e a Mãe Petronilha, orgulho da região, estão representados no desfile da águia, que já conquistou seis títulos no Grupo Especial do Carnaval de Vitória

Confira o desfile da Boa Vista no Carnaval de Vitória 2024

A história que a agremiação levou para o Sambão do Povo teve como fio condutor a peculiar imigração açoriana no município.
Isso porque, no século XIX, Viana recebeu centenas de famílias desse arquipélago pertencente a Portugal — que trouxeram tradição, costumes e uma imensa paixão: a Festa do Divino, que teve início em 1817 e acontece até hoje.
A comissão de frente veio com 15 componentes, representando os sete dons do Espírito Santo: sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, cência, piedade e temor de Deus. E uma pomba, retratando justamente o Espírito Santo, surgia em determinados momentos encantando o público.
A águia, símbolo da Boa Vista, veio diferente neste ano: metalizada e movimentando a cabeça. O “canto” dela, no carro abre-alas, chamou a atenção do público.
A Águia Furiosa, bateria da Boa Vista, fez homenagem à figura do Imperador do Divino, eleito pela comunidade, e que, junto com a Imperatriz, se tornam responsáveis pela arrecadação de fundos e organização dos festejos.
E teve gente realizando o sonho na ala: é o caso da jornalista Sayonara Lacerda. “Era um sonho tocar tamborim na bateria. Acho muito bonito o instrumento, mas muito difícil. Foram dois anos fazendo o ensaio, tentando, e hoje finalmente chegou o dia.”
Sayonara Lacerda realizou o sonho de tocar na bateria Águia Furiosa Crédito: Júlia Afonso
Já o tripé “Araçatiba, nossa raiz” deu um pequeno susto ao entrar na avenida. A alegoria foi muito para o lado esquerdo, mas empurradores conseguiram resolver seu curso, e a evolução seguiu sem mais problemas.
A rainha de bateria Wenny Isa, que veio diretamente do Rio de Janeiro, estava homenageando a figura da Imperatriz do Divino, uma espécie de embaixadora da festa, eleita pela comunidade. Ela chamou atenção do público desde a concentração, quando cumprimentou o público. E, enquanto passava pela avenida, muita gente que estava na arquibancada e camarotes também apontou o celular para registrar a passagem da musa. Para a reportagem de A Gazeta, ela disse que estava sendo muito bem recebida pelos capixabas. "Estou sentindo essa energia maravilhosa, esse calor. Responsabilidade muito grande e estar à frente da bateria, mas estou levando com muito amor e carinho."
Irmã da cantora Lexa, Wenny disse que recebeu um recado carinhoso da familiar: "Ela está me apoiando, me mandou mensagem falando para eu ir muito bem e ser quem eu sou, uma pessoa alegre e feliz".
O carro “Um trem para o futuro” fechou o desfile da Boa Vista, representando uma ferrovia, que levou progresso e desenvolvimento para Viana. Hoje, a antiga estação recebe visitantes para conhecer um passado de glórias, um presente de esperança e um futuro de novas possibilidades, principalmente pelo surgimento de incentivos, como os campos de lúpulo para abastecer o polo de cervejas artesanais. A escola tinha a intenção de tentar colocar cheiro de cerveja para exalar do carro, mas isso não aconteceu.
Ao encerrar sua passagem no Sambão, a Boa Vista foi ovacionada. O público na arquibancada estava bastante animado e aplaudindo a agremiação de Cariacica próximo à dispersão. A agremiação fechou o desfile com 1h1min16, à 1h49 da madrugada deste domingo (4).
No fim do desfile, a diretoria da Boa Vista comemorava. “A expectativa agora é, no dia da apuração, a gente sair campeão, que é o que a gente quer. Ver o pessoal aplaudindo no final é muito bom, reconhecimento do trabalho de um bom samba, da comunidade que canta o samba”, disse o presidente Emerson Magno Santana Ribeiro, o Emerson Xumbrega.

FICHA TÉCNICA

  • CORES DA ESCOLA: vermelho, azul e branco;
  • SÍMBOLO: águia;
  • PRESIDENTE; Emerson Xumbrega;
  • CARNAVALESCOS: Robson Goulart e Cahê Rodrigues;
  • MESTRE DE BATERIA: Gustavo Mascarenhas;
  • RAINHA DE BATERIA: Wenny Isa;
  • INTÉRPRETE: Emerson Xumbrega;
  • NÚMERO DE ALAS: 19.

Samba-enredo

LEIA MAIS SOBRE O CARNAVAL

Família no samba: amor pelo Carnaval de Vitória atravessa gerações

Como a bateria de uma escola de samba dita o ritmo do desfile; veja vídeo

Carnaval: celebração que impulsiona a economia da arquitetura e construção

Além de blocos, Vitória terá trio elétrico até o Sambão do Povo no carnaval

Confira como funciona a comissão de frente de uma escola de samba

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Carnaval Carnaval de Vitória Sambão do Povo Viana Independente de Boa Vista
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quer ganhar massa muscular? Veja 10 receitas com peixe ricas em proteínas
Imagem de destaque
Empresário é sequestrado em Cariacica e obrigado a sacar R$ 9 mil em Vila Velha
Trecho será fechado por uma hora para obra de duplicação; operação depende das condições climáticas
BR 101 será interditada nesta quarta (22) para detonação de rochas em Iconha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados