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  • Carnaval: Piedade vai homenagear Papa Francisco e Chico Xavier
Renata  Rasseli

Carnaval: Piedade vai homenagear Papa Francisco e Chico Xavier

A Unidos da Piedade abre o desfile do Grupo Especial de 2020, no dia 15 de fevereiro, com o samba "Francisco's

Publicado em 23 de Janeiro de 2020 às 03:00

Públicado em 

23 jan 2020 às 03:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Paulo Balbino, carnavalesco da Unidos da Piedade Crédito: Divulgação
Depois de homenagear gatos no Carnaval de Vitória, a Unidos da Piedade abre o desfile do Grupo Especial de 2020, no dia 15 de fevereiro, com o samba "Francisco's". O carnavalesco Paulo Balbino promete emocionar o Sambão do Povo com uma homenagem a São Francisco de Assis, Chico Xavier, Papa Francisco,  Francisco de Zumbi, Chico César e tantos outros Franciscos. "Vamos espalhar uma mensagem de amor na avenida do Samba. Nos inspiramos na Oração de São francisco, que diz 'é dando que se recebe'. 

CARNAVAL 2020

Roberta Depes, Karin Pacheco e Lícia Siqueira: nos preparativos para os desfiles do Sambão do Povo Crédito: ELANI PASSOS

MERCADO DA BELEZA

Francisco Guasti e o maquiador Silvio Oliveira Crédito: Renata Rasseli
Dois novos talentos integram a equipe do salão do cabeleireiro e empresário Francisco Guasti: o maquiador e hair stylist Silvio Oliveira, e o especialista em visagismo Ricardo Magalhães.

ALIMENTAÇÃO NATURAL

Filho da querida de RR, Sonia Abelha, o empresário Renzo Abelha está investindo na produção de ovos genuinamente caipiras, em Marechal Floriano. 

DE VIX PARA TRANCOSO

Vickie Junior e Karol Gratz, que acaba de inaugurar uma filial de sua joalheria em Trancoso Crédito: Divulgação

CINEMA EM PIÚMA

O 26º Festival de Cinema de Vitória Itinerante segue viagem e desembarca no quarto balneário que irá receber a programação da Rota Verão. Desta vez é a cidade de Piúma que recebe no próximo sábado (25), às 19h30, na Praça Dona Carmen, a quinta sessão de cinema a céu aberto com a comédia “Cine Holliúdy 2: A Chibata Sideral”, de Halder Gomes. No último sábado, dia 18, em Guriri, a sessão foi um sucesso na Praça Wilson Gomes. As cadeiras disponibilizadas pelo festival dividiram o espaço com várias cadeiras de praia e até com quem resolveu assistir à sessão de pé. A estimativa é de que pelo menos 2000 pessoas tenham circulado por lá. O festival termina no dia 31 de janeiro em Manguinhos, na Serra, com sessão de cinema e show do projeto Samba Pras Moças.

MUSICAL EM VIX

Grazieli Esposti com OS filhos Bernardo e Henrique ao lado de Maria Borgo e o filho Benício: na turnê Brasil do Musical Toy Story Crédito: Marcela Sampaio

OBJETO DE DESEJO/ A alta joalheria da Louis Vuittor

Alta joalheria da Louis Vuitton Crédito: Gregoire VIEILLE
Louis Vuitton abre um novo capítulo de sua história inovando no setor de alta joalheria ao adquirir o extraordinário diamante Sewelô, recuperado na mina Lucara Karowe no Bostwana. Com 1758 quilates, é o segundo maior diamante bruto já encontrado em 100 anos, seguido somente do Cullinan, com 3106 quilates, descoberto na África do Sul em 1905 e transformado em diamantes históricos que agora integram as Joias da Coroa Britânica e da coleção real. Sewelô significa achado raro no idioma nativo de Setswana; o nome foi selecionado entre 22.000 inscrições em um concurso aberto a todos os cidadãos do Bostwana. O anúncio do nome selecionado foi feito durante um evento de gala na presença de Sua Excelência o Dr. Mokgweetsi Eric Keabetswe Masisi, Presidente da República do Bostwana. Medindo 83mm x 62mm x 46mm este diamante bruto foi encontrado em abril de 2019 na mina de Lucara Karowe, Bostwana.

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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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