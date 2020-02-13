Carnaval de Vitória: descubra surpresas das fantasias em primeira mão

Fernanda Figueredo Crédito: Bruno Barros

Segredos, surpresas e mistérios são um tripé carnavalesco que poderia compor o enredo de qualquer folião que desfila numa escola de samba. Se for rainha de bateria e destaque de luxo nem convocando mister Holmes, o Sherlock, para destrinchar as tramas misteriosas que envolvem uma fantasia. Eles não revelam as possíveis surpresas nem se Rei Momo cair de joelhos em súplica. Aqui estão alguns desses misteriosos – e amanhã tem mais –, porque Ziriguidum insiste até o fim para levar ao leitor algum detalhe que eles, por acaso, deixem escapar.

RAINHA SERÁ FENÔMENO DA NATUREZA?

Fernanda Figueredo, rainha da MUG, está entre as que guardam a sete chaves segredos e surpresas sobre seu modelito na avenida. O que a coluna pode adiantar é que a bateria e ela vêm no setor sobre os fenômenos da natureza e como os povos indígenas lidavam com isso, dentro do enredo “Oby, o imaculado santuário das lendas”. Uma das surpresas aguardadas é a interação que a rainha fará com os ritmistas e a ala de passistas. Sobre a fantasia, Sua Majestade adianta, cheia de mistérios: “é um presente que Osvaldo Garcia, o carnavalesco, me deu”.

ASAS PARA SUA MAJESTADE

A rainha da Piedade, Rose Oliveira Crédito: Acervo pessoal

A rainha toda-poderosa da Piedade, Rose Oliveira, é outra que não conta nem a pedido do Rei Momo, o original, sua surpresa para a avenida. Ela queria algo diferente e inovador e começou dispensando penas e pedrarias do figurino. Sua fantasia no enredo dos Franciscos leva o nome de Anjo de Luz, fio condutor do desfile proposto por Paulo Balbino. Um anjo sem penas é algo que instiga a curiosidade mesmo. Aguardemos.

ENTRE O OURO E O MARFIM

Schyrley Moura e Leo Bremenkamp: marfim e ouro Crédito: Acervo pessoal

Na Jucutuquara, a dobradinha se dará entre a rainha Schyrley Moura e o rei Leo Bremenkamp. No enredo dos Griot, que eram conhecidos por comercializar produtos na África, a dupla vem representando dois produtos preciosos usados em joias e adornos. Schyrley traz o marfim na fantasia, e Leo, o ouro. A imaginação do colunista tira suas conclusões: ela vem em tons mais claros e ele abusando do dourado. Mais não se sabe, só na avenida as previsões se concretizarão. Ou não.

IRMÃOS NA ÁGUA E NO CHÃO DA AVENIDA

Irmãos Dani e Solon Veroneze Crédito: Acervo pessoal

Saindo da realeza e chegando ao chão dos destaques de luxo, os irmãos Solon e Dani Veroneze são dupla esperada no carnaval da MUG. Há sete anos desfilando juntos, os manos virão como xamãs com “uma pegada aquática”, conta Solon, sem avançar nos detalhes. A fantasia é “Espelho d’água, as forças místicas que separam liberdade e eternidade através do fino espelho d’água”. O nome é extenso, mas os detalhes tão pequenos deles dois só veremos no Sambão; por ora, estão escondidos sob o espelho d’água.

SERÁ A SERPENTE?

Sávio Rezende Crédito: Acervo pessoal

O colatinense Sávio Rezende estreou como destaque de chão pela MUG em 2019 já faturando três prêmios na categoria. Neste ano, ele volta à avenida com performance no setor que representa a lenda dos Filhos do Sol, da tribo indígena que habitava a região de Santa Tereza no passado. Segundo a lenda, a tribo ficava sob uma mina de ouro e as serpentes eram as guardiãs desse território impedindo a entrada de invasores. A fantasia é Suave Veneno e uma serpente deve ser a segunda pele de Sávio. Suposições.

ROCK’N’ROLL QUE VAI DAR SAMBA

Laila Martins trará surpresa feita pelo irmão tatuador Crédito: Bruno Barros