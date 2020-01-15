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  • Carnaval de rua de Vitória muda e será realizado na Avenida Beira-Mar
Leonel Ximenes

Carnaval de rua de Vitória muda e será realizado na Avenida Beira-Mar

Prefeitura atendeu aos pedidos de moradores, que reclamavam do tumulto e da violência,  e decidiu retirar a festa da Av. Jerônimo Monteiro

Publicado em 15 de Janeiro de 2020 às 04:00

Públicado em 

15 jan 2020 às 04:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Regional da Nair já desfilava pela Av. Beira-Mar nos últimos carnavais Crédito: G1
Carnaval de rua de Vitória muda e será realizado na Avenida Beira-Mar
O martelo está batido: segundo apurou a coluna, o carnaval de rua de Vitória deste ano sairá mesmo da Avenida Jerônimo Monteiro e vai para a Avenida Beira-Mar, no trecho entre o armazém da Codesa, ao lado do antigo aquaviário, até a Curva do Saldanha. O anúncio será feito daqui a uma semana.
A mudança de local, segundo a Prefeitura de Vitória, foi definida porque moradores do Centro estavam reclamando do tumulto e dos episódios de violência que aconteciam na Jerônimo Monteiro.
Outra novidade é que a PMV definiu que a Praça Getúlio Vargas, ao lado da Av. Beira-Mar, irá concentrar os food trucks em apoio à festa.
Um dos destaques da folia, entre 21 e 25 de fevereiro, é o Regional da Nair, que já desfilava na Beira-Mar desde 2011 atraindo cerca de 10 mil pessoas.

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Em postagem no Twitter no dia 7 de janeiro, o prefeito Luciano Rezende (Cidadania) garantiu o apoio da PMV ao carnaval de rua e ao desfile no Sambão do Povo, este realizado uma semana antes da festa oficial.
“Para ficar claro: apoio o desfile das escolas de samba e o Carnaval de Vitória, intensamente, mesmo sob críticas de quem não entende a importância do investimento na economia, turismo e cultura. O nosso Carnaval no Centro é um sucesso, está mantido e evolui cada vez mais”, disse o prefeito.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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