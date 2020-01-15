Regional da Nair já desfilava pela Av. Beira-Mar nos últimos carnavais Crédito: G1

Your browser does not support the audio element. Carnaval de rua de Vitória muda e será realizado na Avenida Beira-Mar

O martelo está batido: segundo apurou a coluna, o carnaval de rua de Vitória deste ano sairá mesmo da Avenida Jerônimo Monteiro e vai para a Avenida Beira-Mar, no trecho entre o armazém da Codesa, ao lado do antigo aquaviário, até a Curva do Saldanha. O anúncio será feito daqui a uma semana.

A mudança de local, segundo a Prefeitura de Vitória , foi definida porque moradores do Centro estavam reclamando do tumulto e dos episódios de violência que aconteciam na Jerônimo Monteiro.

Outra novidade é que a PMV definiu que a Praça Getúlio Vargas, ao lado da Av. Beira-Mar, irá concentrar os food trucks em apoio à festa.

Um dos destaques da folia, entre 21 e 25 de fevereiro, é o Regional da Nair , que já desfilava na Beira-Mar desde 2011 atraindo cerca de 10 mil pessoas.

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Em postagem no Twitter no dia 7 de janeiro, o prefeito Luciano Rezende (Cidadania) garantiu o apoio da PMV ao carnaval de rua e ao desfile no Sambão do Povo , este realizado uma semana antes da festa oficial.