Regional da Nair atrai multidão ao Centro de Vitória

Mais aguardado e o que costuma reunir o maior público no Centro de Vitória, o bloco Regional da Nair toma as ruas da Avenida Beira-Mar desde a manhã deste domingo (03). O grupo, que comemorou dez anos em 2018, desfila desde 2011 no carnaval. Durante a tarde, também no Centro, os foliões poderão aproveitar a estreia do Puta Bloco, entre 14h e 19h.