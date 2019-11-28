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Renata Rasseli

Caravana de Natal chega ao ES neste final de semana

A caravana, com cinco caminhões e três carros iluminados, vai passar por mais de 10 cidades capixabas durante 21 dias, a partir do dia 30

Públicado em 

28 nov 2019 às 04:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Caravana de Natal da Coca-Cola Crédito: HelioQFilho
O Natal vem vindo e junto com ele uma atração que pessoas do Brasil inteiro esperam para ver: as caravanas da Coca-Cola que percorrem o país de norte a sul para levar magia a diversas cidades. O Espírito Santo entra na rota deste encanto mais uma vez e recebe a caravana a partir do próximo sábado, dia 30, com cinco caminhões e três carros iluminados, que irão passar por mais de 10 cidades capixabas durante 21 dias. O evento terá início neste sábado, 30, na cidade de Vila Velha, e para quem não perde a oportunidade de estar pertinho do clima de Natal, além de acompanhar a caravana, poderá encontrar o Papai Noel e o Urso Polar, mascote da Coca-Cola, de 17h as 18h30 no supermercado Extrabom, em Itapuã.

CONFRATERNIZAÇÃO

Claudia Louzada, Luciete Calmon, Renata Gouvea, Karla Leal,  Denise Abaurre, Fernanda Serrão Coser, Adriana Abaurre,  Anandreia Zerbone, Ana Clark e Glaucia Baião: é tempo de celebrar o Natal e a amizade Crédito: divulgação

PALESTRA

Di Fassarella, Janaína Gurgel, Martha Campos e Rachel Pacheco: em palestra sobre marketing pessoal em Vix. Crédito: Divulgação

SONO DOS BEBÊS

A médica pediatra Josana Aredes e a acupunturista Ana Luiza Brandão promovem um bate-papo sobre o sono dos bebês neste sábado, 30, no espaço de saúde integrativa de Lourdes Landeiro, na Enseada.

JANTAR DE FINAL DE ANO

Walter Dalla Bernardina recebe os médicos do São Bernardo Apart Hospital para um jantar especial de confraternização do corpo clínico da unidade. O encontro será nesta quinta-feira (28), no Conventual Restaurante, em Colatina.

COQUETEL

Marcelo Netto e Daniel Rosa: em noite de festa na Praia do Canto Crédito: Monica Zorzanelli

FESTA

Pedro Paulo Moyses, Ithannarah Bragio, Luiz Fernando Neto e Lia Diaz:  em comemoração de 3 anos do pub sertanejo, na Praia do Canto Crédito: Marcela Sampaio

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ENCONTRO

Cicilia Carvalho, Daniela Morais, Elayne Borel e Bianca Meyer: em encontro de  mulheres de negócios Crédito: José Augusto Tovar

Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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