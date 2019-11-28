Caravana de Natal chega ao ES neste final de semana

O Natal vem vindo e junto com ele uma atração que pessoas do Brasil inteiro esperam para ver: as caravanas da Coca-Cola que percorrem o país de norte a sul para levar magia a diversas cidades. O Espírito Santo entra na rota deste encanto mais uma vez e recebe a caravana a partir do próximo sábado, dia 30, com cinco caminhões e três carros iluminados, que irão passar por mais de 10 cidades capixabas durante 21 dias. O evento terá início neste sábado, 30, na cidade de Vila Velha, e para quem não perde a oportunidade de estar pertinho do clima de Natal, além de acompanhar a caravana, poderá encontrar o Papai Noel e o Urso Polar, mascote da Coca-Cola, de 17h as 18h30 no supermercado Extrabom, em Itapuã.
CONFRATERNIZAÇÃO
PALESTRA
SONO DOS BEBÊS
A médica pediatra Josana Aredes e a acupunturista Ana Luiza Brandão promovem um bate-papo sobre o sono dos bebês neste sábado, 30, no espaço de saúde integrativa de Lourdes Landeiro, na Enseada.
JANTAR DE FINAL DE ANO
Walter Dalla Bernardina recebe os médicos do São Bernardo Apart Hospital para um jantar especial de confraternização do corpo clínico da unidade. O encontro será nesta quinta-feira (28), no Conventual Restaurante, em Colatina.