Caravana de Natal chega ao ES neste final de semana

O Natal vem vindo e junto com ele uma atração que pessoas do Brasil inteiro esperam para ver: as caravanas da Coca-Cola que percorrem o país de norte a sul para levar magia a diversas cidades. O Espírito Santo entra na rota deste encanto mais uma vez e recebe a caravana a partir do próximo sábado, dia 30, com cinco caminhões e três carros iluminados, que irão passar por mais de 10 cidades capixabas durante 21 dias. O evento terá início neste sábado, 30, na cidade de Vila Velha, e para quem não perde a oportunidade de estar pertinho do clima de Natal, além de acompanhar a caravana, poderá encontrar o Papai Noel e o Urso Polar, mascote da Coca-Cola, de 17h as 18h30 no supermercado Extrabom, em Itapuã.