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Aniversário

Refeições, encontros e debates: RU da Ufes completa 50 anos

O primeiro prédio do Restaurante Universitário foi inaugurado no dia 1º de março de 1968, no Centro de Vitória

Publicado em 07 de Março de 2018 às 22:25

Laila Magesk

Laila Magesk

Publicado em 

07 mar 2018 às 22:25
Estudantes no Restaurante Universitário. Registro feito no dia 16 de março de 1981 Crédito: Josemar Gonçalves/Arquivo
O Restaurante Universitário da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) está fazendo aniversário. Neste mês, o RU completa 50 anos de história. Frequentado em sua maioria por estudantes e servidores, as cinco unidades do restaurante – campus Goiabeiras, Maruípe, Alegre, São Mateus e Jerônimo Monteiro – servem mais de 8 mil refeições diariamente.
Conhecido pelas filas longas, o RU é um espaço de encontro entre os estudantes. O primeiro prédio do restaurante foi inaugurado no dia 1º de março de 1968, no Centro de Vitória. A construção do prédio onde funciona o RU no campus de Goiabeiras foi iniciada em 1979 e concluída em 1980 para as atividades letivas do segundo semestre do ano. Depois de instalado, o local foi usado para movimentos culturais e políticos, além de ser palco para os alunos discutirem questões estudantis e organizarem manifestações.
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