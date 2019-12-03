Capixaba de 13 anos que se dedica aos pobres dá palestra em evento internacional

Marina Cunico no Morro do Cabral, em Vitória, numa ação social realizada no ano passado Crédito: Fabiana Franco

Uma estudante capixaba de 13 anos será uma das palestrantes, nesta quinta-feira (5), do 5º Encontro Internacional de Cidades Felizes, em Belo Horizonte (MG). E o que Marina Cunico faz de relevante para participar desse evento tão importante? A menina é uma ativista social, ou seja, parte da sua vida é dedicada a ajudar pessoas, principalmente as menos favorecidas e pobres.

Marina, que vai participar do painel “Protagonismo. Realizar o impossível: o poder da transformação pela inovação e ousadia”, se dedica às causas sociais desde os 5 anos de idade.

Neste ano, ela mobilizou uma campanha de arrecadação de bicicletas usadas que serão reformadas e doadas em Areal, uma comunidade afetada pela lama da Samarco em Regência, em Linhares. A ação vai beneficiar 250 crianças, que receberão o brinquedo no Natal.

"Fico muito feliz de espalhar o amor pelo mundo com a minha teia do bem e com a solidariedade das pessoas que me ajudam alegrar o mundo" Marina Cunico - Estudante

Areal, aliás, é uma comunidade “adotada” por Marina. Com veia ambientalista, ela pediu à sua mãe para levá-la até lá logo que soube que a lama do Rio Doce tinha atingido a pequena localidade, em novembro de 2015. Desde então, a jovem ativista não abandonou mais a vila.

Mas Marina faz mais, muito mais. A ativista social também ajuda pessoas no Morro do Quadro, Piedade, Alagoano, em Vitória, e 23 de Maio, em Vila Velha. Na comunidade Luz, em Cariacica, ela vai participar, com outros voluntários, de uma grande confraternização de Natal. Nessa festa serão doados 2 mil brinquedos para crianças e 600 cestas básicas para famílias carentes.