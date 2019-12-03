Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba de 13 anos que se dedica aos pobres dá palestra em evento internacional
Leonel Ximenes

Capixaba de 13 anos que se dedica aos pobres dá palestra em evento internacional

Marina Cunico ajuda comunidades na Grande Vitória e em Linhares, numa localidade atingida pela lama da Samarco

Públicado em 

03 dez 2019 às 15:21
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Marina Cunico no Morro do Cabral, em Vitória, numa ação social realizada no ano passado Crédito: Fabiana Franco
Uma estudante capixaba de 13 anos será uma das palestrantes, nesta quinta-feira (5), do 5º Encontro Internacional de Cidades Felizes, em Belo Horizonte (MG). E o que Marina Cunico faz de relevante para participar desse evento tão importante? A menina é uma ativista social, ou seja, parte da sua vida é dedicada a ajudar pessoas, principalmente as menos favorecidas e pobres.
Marina, que vai participar do painel “Protagonismo. Realizar o impossível: o poder da transformação pela inovação e ousadia”, se dedica às causas sociais desde os 5 anos de idade.
Neste ano, ela mobilizou uma campanha de arrecadação de bicicletas usadas que serão reformadas e doadas em Areal, uma comunidade afetada pela lama da Samarco em Regência, em Linhares. A ação vai beneficiar 250 crianças, que receberão o brinquedo no Natal.
"Fico muito feliz de espalhar o amor pelo mundo com a minha teia do bem e com a solidariedade das pessoas que me ajudam alegrar o mundo"
Marina Cunico - Estudante
Areal, aliás, é uma comunidade “adotada” por Marina. Com veia ambientalista, ela pediu à sua mãe para levá-la até lá logo que soube que a lama do Rio Doce tinha atingido a pequena localidade, em novembro de 2015. Desde então, a jovem ativista não abandonou mais a vila.
Mas Marina faz mais, muito mais. A ativista social também ajuda pessoas no Morro do Quadro, Piedade, Alagoano, em Vitória, e 23 de Maio, em Vila Velha. Na comunidade Luz, em Cariacica, ela vai participar, com outros voluntários,  de  uma grande confraternização de Natal. Nessa festa serão doados 2 mil brinquedos para crianças e 600 cestas básicas para famílias carentes. 

Veja Também

Universitária de 24 anos lança projeto para ajudar crianças carentes na Serra

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde
Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados