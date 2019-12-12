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Leonel Ximenes

Capitão Assumção será o candidato do PSL a prefeito de Vitória

Nome do deputado estadual para a disputa na Capital foi definido hoje (12) em reunião da direção do partido

Públicado em 

12 dez 2019 às 14:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Asssumção teve o apoio do partido para a disputa em Vitória Crédito: Ales
Batido o martelo. A direção estadual do PSL definiu hoje que o deputado estadual Capitão Assumção será o candidato do partido a prefeito de Vitória no ano que vem. “Hoje acertamos os ponteiros. Ele é partidário”, elogia o presidente da sigla, Carlos Manato.
O ex-deputado federal diz que abriu mão da candidatura a prefeito da Capital para se preparar para a disputa ao governo do Estado. “Eu não posso. Tenho que construir o projeto 2022”, explicou Manato.

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Para o presidente estadual do PSL, Capitão Assumção tem qualidades para representar o partido na disputa municipal do ano que vem. “Assumção tem lealdade, fidelidade e humildade. É sério e corta reto”.
Mas e as polêmicas em que o Capitão Assumção se envolveu, como oferecer recompensar para quem matar o suposto assassino de uma mulher em Cariacica? Manato minimiza e acha que esses episódios não vão prejudicar a candidatura do deputado: "São irrelevantes, não mexem no caráter dele. Se fosse desvio de recurso, corrupção, etc., aí sim. Acho que não terão influência".

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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