Capitão Assumção será o candidato do PSL a prefeito de Vitória

Asssumção teve o apoio do partido para a disputa em Vitória Crédito: Ales

Batido o martelo. A direção estadual do PSL definiu hoje que o deputado estadual Capitão Assumção será o candidato do partido a prefeito de Vitória no ano que vem. “Hoje acertamos os ponteiros. Ele é partidário”, elogia o presidente da sigla, Carlos Manato.

O ex-deputado federal diz que abriu mão da candidatura a prefeito da Capital para se preparar para a disputa ao governo do Estado. “Eu não posso. Tenho que construir o projeto 2022”, explicou Manato.

Para o presidente estadual do PSL, Capitão Assumção tem qualidades para representar o partido na disputa municipal do ano que vem. “Assumção tem lealdade, fidelidade e humildade. É sério e corta reto”.