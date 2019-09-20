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Leonel Ximenes

Deputado Capitão Assumção não pediu autorização à PM para usar farda

Comando da PM, no entanto, não pretende obrigá-lo a retirar a vestimenta

Públicado em 

20 set 2019 às 20:28
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Capitão Assumção usa a farda durante discurso na tribuna da Assembleia Crédito: Lissa de Paula/Ales
O Capitão Assumção (PSL), que ofereceu recompensa para quem matar o assassino de uma mulher, não pediu autorização ao Comando-Geral para vestir a farda da Polícia Militar durante sua atuação como deputado, segundo a assessoria da corporação.
Deixa pra lá
A coluna apurou que o comando da PM se sente constrangido com o uso da farda pelo polêmico deputado, mas não pretende obrigá-lo a retirar a vestimenta. Em nome da boa “relação institucional”.
Vale o escrito?
Por sinal, o artigo 76 do Regulamento de Uniformes e Insígnias da Polícia Militar diz expressamente: “O Comandante-Geral poderá proibir definitivamente o uso dos uniformes previstos neste regulamento pelo pessoal da reserva ou reformado que, fardado, se apresentem incorretamente uniformizados ou tenham procedimento irregular”.
Outra decisão
Curiosamente, a PM não foi assim tão tolerante com o vereador PM Chico Siqueira. Em 2017, logo ao assumir seu mandato em Vila Velha, ele foi proibido pelo Comando-Geral da época de usar a farda durante as sessões da Casa.
Sesc quer Saldanha
O Sesc-ES não desistiu de assumir o Saldanha da Gama. As negociações com a Prefeitura de Vitória estão sendo retomadas.
O virtual real
Nos aplicativos de trânsito, é possível ver dezenas de ícones indicando buracos nas ruas de Cariacica.
Defensoria aos sábados
A Defensoria Pública Estadual vai começar a atender o público aos sábados, das 8h às 12h, a partir da segunda quinzena de outubro. A experiência começará por Cariacica, município que mais demanda os defensores no Espírito Santo: são cerca de 300 a 400 atendimentos por dia.
Expansão
Depois de Cariacica, o projeto piloto de atendimento aos sábados será levado para os demais municípios da Grande Vitória e depois para o interior, mas as datas ainda não foram definidas pela Defensoria.
Os gastões
Sérgio Vidigal (PDT), com R$ 61 mil, e Helder Salomão (PT), com R$ 33 mil, lideram os gastos com publicidade dos mandatos entre os membros da bancada capixaba na Câmara dos Deputados.
2020 vem aí
Os dois parlamentares, por sinal, são cotados como fortes candidatos a prefeito na Serra e em Cariacica
Os táxis resistem
Apesar do crescimento do transporte individual por aplicativos, as permissões para uso de táxi ainda continuam em Vitória. Depois de quatro anos (2012 a 2015) com apenas uma concessão, foram expedidas 108 em 2016.
Os táxis resistem 2
Em 2017, a PMV concedeu novamente apenas uma permissão. No ano passado, 37 novas autorizações de táxis foram dadas na Capital.
Novo visual
A senadora Rose de Freitas (Podemos) cortou os cabelos. Ficou bom.
O feio e o caro
Não será fácil eliminar os fios suspensos nos postes que deixam as cidades capixabas mais feias. Segundo a EDP, o padrão da rede da Aneel ainda é aéreo e a rede subterrânea é cara.
Custo compartilhado
“Se fosse se fazer uma rede subterrânea, o custo teria que ser repassado na tarifa, que é única para todos os clientes da EDP. Não seria justo fazer rede subterrânea em Vitória e o cliente de Ponto Belo pagar por isso”, argumenta a assessoria da empresa.
É tudo japonês
O secretário estadual de Esportes, José Maria de Abreu Júnior, promete compartilhar nas suas redes sociais a reportagem que uma equipe de TV japonesa fez sobre o Espírito Santo. Se o secretário puder traduzir, a gente agradece, é claro.
Alô, eleitor!
Será que Bolsonaro vai entregar, pessoalmente, o prêmio da Mega-Sena para os 49 petistas?

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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