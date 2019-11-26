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Renata Rasseli

Cachaça do ES é a melhor do Brasil com certificação orgânica

A  Princesa Isabel  acaba de conquistar o selo  emitido pelo Instituto Chão Vivo, credenciado ao Ministério da Agricultura

Públicado em 

26 nov 2019 às 13:25
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

cachaça Princesa Iisabel Crédito: divulgação
O empresário Adão Cellia comemora mais uma importante conquista. A sua cachaça Princesa Isabel, que já detém o rótulo de melhor cachaça do Brasil, acaba de conquistar o selo de Certificação Orgânica, emitido pelo Instituto Chão Vivo - certificadora credenciada ao Ministério da Agricultura. A certificação foi concedida graças ao intenso trabalho, iniciado há cinco anos, em toda a cadeia produtiva da bebida, desde o preparo da terra e plantio da cana até o seu envasamento. Os produtos da Princesa Isabel são isentos de aditivos químicos, conservantes, queimadas, pesticidas ou fertilizantes de síntese química. Todo o processo de certificação contou com o apoio técnico do Sebrae-ES.

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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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