Cachaça do ES é a melhor do Brasil com certificação orgânica

O empresário Adão Cellia comemora mais uma importante conquista. A sua cachaça Princesa Isabel, que já detém o rótulo de melhor cachaça do Brasil, acaba de conquistar o selo de Certificação Orgânica, emitido pelo Instituto Chão Vivo - certificadora credenciada ao Ministério da Agricultura. A certificação foi concedida graças ao intenso trabalho, iniciado há cinco anos, em toda a cadeia produtiva da bebida, desde o preparo da terra e plantio da cana até o seu envasamento. Os produtos da Princesa Isabel são isentos de aditivos químicos, conservantes, queimadas, pesticidas ou fertilizantes de síntese química. Todo o processo de certificação contou com o apoio técnico do Sebrae-ES.