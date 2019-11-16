Breves palavras que substituem textos inteiros e seduzem mais que imagens

William Shakespeare Crédito: Divulgação

Aforismo é uma frase que resume em breves palavras alguma reflexão precedente. Substitui textos inteiros e seduz pela precisão da imagem, inteligência ou humor. Seguem meus favoritos:

“Ninguém finge que a democracia é perfeita ou sábia. Na verdade, a democracia é a pior forma de governo, exceto todas as outras” (Winston Churchill). “A política não é o lugar da verdade, é o lugar do convencimento” (Max Weber).

“O relato jornalístico tem de ser imparcial e se ater aos fatos, sem distorcê-los. Mas nada impede que haja análise e opinião no jornalismo” (Hélio Doyle). “Imprensa é oposição. O resto é armazém de secos e molhados” (Millôr Fernandes). “Políticos que se queixam da imprensa são como comandantes de navio que se queixam do mar” (Mark Twain).

“Ninguém está livre de dizer bobagens. O grave é dizê-las com ênfase” (Michel de Montaigne). “A culpa é minha e eu a coloco em quem eu quiser!” (Homer Simpson). “Convicções são inimigos mais perigosos da verdade do que mentiras” (Nietzsche).

"A moderação é uma coisa fatal (...). Nada tem mais sucesso do que o excesso” (Oscar Wilde). “Por debaixo do verniz civilizatório, todo homem tem dentro de si um animal à espreita. Infelizmente, se esse verniz for arrancado, o animal vai mostrar a sua cara” (Roger Scruton). “O problema do mundo de hoje é que as pessoas inteligentes estão cheias de dúvidas e os idiotas estão cheios de certezas”(Bertrand Russell).

"A cada bela impressão que causamos conquistamos um inimigo. Para ser popular é indispensável ser medíocre" (Oscar Wilde). “Se há um idiota no poder, é porque os que o elegeram estão bem representados” (Barão de Itararé). “Em todos os movimentos e cruzadas é justamente o psicopata que se torna o líder” (Robert Lindner).

“Infeliz o lugar que precisa de heróis” (Bertolt Brecht). “Patriotismo é apoiar o seu país sempre e o seu governo somente quando merecer.” (Mark Twain). “Não há nada mais assustador que a ignorância em ação” (Goethe).