Zé Trovão se entrega à polícia em Santa Catarina

Caminhoneiro Marcos Antônio Pereira Gomes, conhecido como Zé Trovão, está foragido da Justiça Crédito: Reprodução/ TikTok

Ele estava foragido há mais de um mês após o pedido de prisão preventiva expedido contra ele pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), em setembro.

A informação foi confirmada ao UOL pelos advogados do caminhoneiro.

"Apresentação espontânea de Zé Trovão. Na qualidade de advogados do Sr. Marcos Antonio Pereira Gomes, conhecido como Zé Trovão, informamos que na data de hoje promovemos sua apresentação espontânea ao Excelentíssimo Senhor Doutor Delegado Chefe da Polícia Federal em Joinville - Santa Catarina, cidade de seu domicílio."