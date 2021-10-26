Zé Trovão se entrega à polícia em Santa Catarina

O bolsonarista Marcos Antonio Pereira Gomes, conhecido como Ze Trovão, disse nesta terça-feira (26) que se entregou à Polícia Federal em Joinville, Santa Catarina.
Ele estava foragido há mais de um mês após o pedido de prisão preventiva expedido contra ele pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), em setembro.
A informação foi confirmada ao UOL pelos advogados do caminhoneiro.
"Apresentação espontânea de Zé Trovão. Na qualidade de advogados do Sr. Marcos Antonio Pereira Gomes, conhecido como Zé Trovão, informamos que na data de hoje promovemos sua apresentação espontânea ao Excelentíssimo Senhor Doutor Delegado Chefe da Polícia Federal em Joinville - Santa Catarina, cidade de seu domicílio."
Segundo os advogados do caminhoneiro, Elias Mattar Assad e Thaise Mattar Assad, ele "está ao dispor da Justiça para provar sua inocência. Na sequência, a defesa formulará pleitos de liberdade"