Zambelli diz que Bolsonaro pode ser preso e é chamada de 'traíra'

"Se ele não voltou ainda, é porque ele deve ter informações que nós não temos, e por isso nós temos que ser compreensivos com ele", afirmou.

"Eu gostaria que ele estivesse aqui no Brasil, porque eu acho que ele é o homem da direita, a cabeça da direita no Brasil, e estar sem ele é ruim para todos nós. Ele deveria estar aqui orientando as pessoas, ajudando a gente a fazer oposição. Eu acho que ele pode ser preso, eu acho que ele tem mais informações do que a gente", disse.

Carla Zambelli foi alvo de críticas de militantes bolsonaristas Crédito: Michel Jesus/Agência Câmara

Zambelli recuou da defesa pelo impeachment do ministro Alexandre de Moraes , do Supremo Tribunal Federal (STF) . Não é oportuno, ela argumentou, retirar um magistrado da Corte agora, dado que a cadeira vaga seria substituída por indicação do presidente Lula. A declaração ocorre no momento em que Moraes lidera a investida contra os apoiadores de Bolsonaro que invadiram as sedes dos três Poderes em 8 de janeiro.

"A gente tem que esperar até maio, ver como o Senado vai lidar com a indicação do substituto do (ministro Ricardo) Lewandowski, e à medida que isso for acontecendo, a gente pensa se a gente vai fazer impeachment ou não, mas agora não é o momento. Agora é hora de focar no Lula", afirmou.

Nas redes sociais, a deputada foi chamada de "traíra" por militantes bolsonaristas após conceder entrevista ao jornal Folha de S.Paulo, afirmando que "não é hora de bater no STF". Uma postagem de Zambelli foi inundada de comentários de eleitores se dizendo insatisfeitos. Apoiadores do ex-presidente também passaram a chamá-la de "Joice 2", em referência à ex-deputada Joice Hasselmann, que foi eleita em 2018 na esteira do bolsonarismo e se afastou do ex-chefe do Executivo durante o mandato.