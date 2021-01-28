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Falha em atualização

WhatsApp Web com hora errada? Falha no Chrome afeta mensageiro

Usuários enfrentam problemas desde a última terça-feira (26) com o horário do Google Chrome; falha teria começado após atualização da plataforma
Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

28 jan 2021 às 15:25

Publicado em 28 de Janeiro de 2021 às 15:25

Whatsapp Web
Whatsapp Web tem apresentado horário diferente do aplicativo no celular para usuários do Google Chrome Crédito: Reprodução | Internet
Alguns usuários relataram em redes sociais que estão enfrentando problemas com o horário do Google Chrome desde a última terça-feira (26). Serviços que rodam no navegador são afetados, como o Whatsapp Web, que está exibindo um horário diferente do aplicativo no celular.
De acordo com o Downdetector, site que monitora o funcionamento de plataformas online, a falha teria começado após uma atualização no Google Chrome.
Há cerca de 20 horas, um usuário comentou no Downdetector: "Prezados, após atualização da versão do browser para 88.0.4324.104 o time zone está adiantado 7h, as mensagens do WhatsApp Web estão todas com horário de ontem (26) inclusive as mais recentes como 00:36, outras aplicações que dependem desse time zone sendo impactadas".
De acordo com a assessoria do Google no Brasil, equipes trabalham em busca de uma solução para o problema com a versão web do WhatsApp. "Estamos cientes do problema com os fusos horários no Chrome e estamos trabalhando para identificar uma solução que seja segura para ser lançada para nossos usuários".
Segundo Gilberto Sudré, especialista em Segurança da Informação, aparentemente o erro no horário realmente ocorreu após uma atualização errada do site. "Deve ter afetado alguma coisa em relação a não respeitar o fuso horário em que estamos, deve estar em padrão americano. Não vejo problemas graves em funcionamento e vazamento de dados", disse.
O que pode acontecer, segundo o especialista, é que as mensagens dos aparelhos conectados fiquem fora de ordem para o usuário quando o problema for solucionado pelo Google. "No geral, não é algo gravíssimo. Para quem está muito incomodado, pode usar outro navegador. Autentica o Whatsapp Web em outro navegador que o horário estará correto", finalizou.

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