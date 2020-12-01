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Nova tecnologia

WhatsApp lança papéis de parede e recurso para pesquisar figurinhas

A empresa diz que disponibilizará papéis de parede personalizados para diferentes contatos: 'Você nunca mais vai precisar se preocupar de ter enviado no chat errado'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 dez 2020 às 17:02

Publicado em 01 de Dezembro de 2020 às 17:02

Whatsapp
A empresa, que pertence ao Facebook, anunciou as novidades nesta terça (1º). Crédito: Pixabay
O WhatsApp vai lançar nesta semana atualizações para a plataforma, que incluem papéis de parede personalizados, recurso de pesquisa de figurinhas e um pacote de figurinhas animadas. 
A empresa diz que disponibilizará papéis de parede personalizados para diferentes contatos. "Você nunca mais vai precisar se preocupar de ter enviado uma mensagem no chat errado", diz o WhatsApp.
O aplicativo também vai oferecer papéis com imagens de natureza e arquitetura e a possibilidade de eles se adaptarem automaticamente ao modo claro e escuro.
Outra novidade anunciada nesta terça é o pacote de figurinhas animadas "Juntos em Casa", da Organização Mundial da Saúde. Segundo a empresa, esse pacote tem sido um dos mais populares no aplicativo. Ele está disponível com textos em nove idiomas, incluindo o português.
As mudanças serão disponibilizadas ao longo dos próximos dias para usuários do WhatsApp no Android e no iOS, sistemas operacionais do Google e da Apple.

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