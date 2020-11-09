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WhatsApp terá funcionalidade de mensagens temporárias

Nessa modalidade, o conteúdo enviado não ficará armazenado na memória do destinatário da mensagem, mas apenas durante um tempo determinado

Publicado em 09 de Novembro de 2020 às 17:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 nov 2020 às 17:10
Whatsapp
Em um comunicado institucional, a plataforma declarou que a intenção é fazer a conversa ficar mais privada Crédito: Pixabay
O WhatsApp anunciou que terá um novo recurso permitindo mensagens temporárias. Nessa modalidade, o conteúdo enviado não ficará armazenado na memória do destinatário da mensagem, mas apenas durante um tempo determinado.
O usuário deverá ativar o modo de desaparecimento de mensagens. Nessa situação, o envio para um chat de conversa ficará no espaço para onde foi encaminhado o texto ou áudio durante sete dias. No caso dos grupos, a configuração será definida pelos administradores.
Em um comunicado institucional, a plataforma declarou que a intenção é fazer a conversa ficar mais privada. A companhia argumentou que o prazo de uma semana foi escolhido em uma tentativa de equilíbrio entre o não armazenamento de conversas para sempre e a manutenção do conteúdo durante alguns dias.
O recurso também reforça o caráter de defesa da privacidade dos usuários, ao permitir trocas de mensagens que não ficarão registradas.

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