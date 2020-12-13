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Renato William

Artigo de Opinião

Economia

2021: negócios digitais para interações mais humanizadas

Transformação digital, que é a principal tendência de presente e futuro, significa muito mais do que a adoção de tecnologias
Renato William

Publicado em 13 de Dezembro de 2020 às 05:00

Publicado em 

13 dez 2020 às 05:00
Era digital
À medida que a alfabetização digital aumenta, as empresas têm a abertura de um novo mercado Crédito: Divulgação
A esta altura do campeonato, todo mundo ouviu falar e experimentou que a pandemia de Covid-19 potencializou o uso da tecnologia no mundo. O fato é que essa história de “era digital” não era novidade mesmo antes do coronavírus assolar o planeta, mas a diferença que divide essa janela de tempo – antes e depois da Covid-19 – é que, antes, muitas empresas encaravam o processo como uma mudança de médio e longo prazos e agora essa perspectiva futura deixou de existir: a mudança é para agora!
Uma grande parcela da população, que não estava integrada ao digital, não teve outra opção senão se conectar, a fim de realizar com segurança tarefas essenciais do dia a dia durante a pandemia. À medida que a alfabetização digital aumenta, as empresas têm a abertura de um novo mercado, com a possibilidade de criar novos produtos para atendê-lo. Essa oportunidade tem um potencial econômico enorme e não pode deixar de ser aproveitada.
A transformação digital, que é a principal tendência de presente e futuro, significa muito mais do que a adoção de tecnologias. Os negócios que pretendem estar aqui nos próximos anos devem pensar em todos os processos da sua empresa operando digitalmente. Desenhar esse novo escopo de trabalho é uma prioridade para 2021, mas tenha em mente que o trabalho não é trazer a lógica do negócio offline para o digital. Estamos falando de inovação, de pensamento disruptivo, hiperautomação, inteligência artificial e análise de dados, tudo o que já está em processo e demanda uma visão em 360º para transformar o seu negócio em um novo, totalmente digital.

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Para isso, os planejamentos estratégicos, já em de 2021, precisam ter objetivos claros nessa direção, além de conhecer alguns comportamentos do mercado do momento. O que corrobora essa ideia é o fato de que hoje a concorrência é transversal. Os usuários esperam que seus produtos e serviços também proporcionem experiências tão memoráveis quanto as oferecidas pelos gigantes digitais. Mas como competir com essas empresas?
Estudando o mercado e conhecendo profundamente sua própria empresa. Já reparou que a empatia nunca foi tão demandada? O mercado nunca foi tão user-centric como é hoje. Motivar, inspirar e se relacionar com seus usuários e colaboradores gera muito valor para o negócio. A Economia de Resultado também coloca lenha nessa fogueira. É preciso um olhar bem mais humano para pôr fim ao reinado das estratégias orientadas por produtos. Eles ganharam status de commodity – e nada mais, pois o que importa no momento são os resultados e valor que seu negócio é capaz de trazer para outros.
O mundo tornou-se digital nos processos, mas demanda que sejamos cada vez mais humanos nas ações e posicionamentos. Não há volta do “novo normal” e é preciso estar atento para acompanhar os ritmos das transformações sem ser atropelado por elas.
O autor é especialista em sistemas de gestão e diretor da Sankhya-ES

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