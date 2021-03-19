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WhatsApp, Instagram e Facebook fora do ar? Usuários relatam falhas

Segundo usuários, instabilidade começou por volta das 14h desta sexta-feira (19) e diminuiu após cerca de uma hora

Publicado em 19 de Março de 2021 às 14:49

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

19 mar 2021 às 14:49
Whatsapp
WhatsApp apresenta instabilidade nesta sexta-feira (19) Crédito: Pixabay
Está com problemas para usar o WhatsApp nesta sexta-feira (19)? Você não está sozinho. O aplicativo apresenta instabilidade e usuários têm dificuldade para receber e enviar mensagens. De acordo com o site Downdetector, que monitora serviços on-line, as reclamações começaram por volta das 14h.
Ainda segundo o relatório do portal, os três problemas enfrentados com maior frequência foram: acesso (36%), envio de mensagens (35%) e falha geral (27%). As regiões mais afetadas coincidem com as grandes cidades da América do Sul. É o caso, por exemplo, de São Paulo e Medelín, na Colômbia.
Além do WhatsApp, o Instagram e o Facebook começaram a apresentar instabilidade por volta das 14h. Todos os aplicativos são da companhia comandada por Mark Zuckerberg, programador e empresário norte-americano. O assunto virou um dos mais comentados no Twitter.
Por volta das 15h, muitos usuários voltaram a ter acesso aos três aplicativos. A queda da instabilidade também foi confirmada pelo monitoramento do site Downdetector. 
Por meio de nota enviada às 16h50, a assessoria do grupo Facebook (que também controla o WhatsApp e o Instagram) confirmou "problemas técnicos que causaram dificuldade de acesso a alguns serviços", mas garantiu que a instabilidade já havia sido solucionada. "Pedimos desculpas por qualquer inconveniente", concluiu o texto.

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