WhatsApp, Instagram e Facebook fora do ar? Usuários relatam falhas

agora tudo faz sentido Wpp e instagram caiu, e eu pensando que tinha acabado a internet do celular, pobre não tem sossego nem quando está certo kkkkk pic.twitter.com/OXknaJfzCI

Wpp e Instagram caiu e eu achando que era minha NET, vocês também acharam? pic.twitter.com/PvjhZdJfn3

Por volta das 15h, muitos usuários voltaram a ter acesso aos três aplicativos. A queda da instabilidade também foi confirmada pelo monitoramento do site Downdetector.

Por meio de nota enviada às 16h50, a assessoria do grupo Facebook (que também controla o WhatsApp e o Instagram) confirmou "problemas técnicos que causaram dificuldade de acesso a alguns serviços", mas garantiu que a instabilidade já havia sido solucionada. "Pedimos desculpas por qualquer inconveniente", concluiu o texto.