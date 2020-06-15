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Sem as medidas de proteção

Weintraub é multado em R$ 2 mil por não usar máscara em Brasília

No domingo (14), o ministro da Educação quebrou abertamente as regras ao comparecer a um protesto em Brasília organizado por apoiadores de Jair Bolsonaro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jun 2020 às 14:13

Publicado em 15 de Junho de 2020 às 14:13

Abraham Weintraub
Abraham Weintraub Crédito: Marcos Correa/PR
O ministro da Educação, Abraham Weintraub, foi multado nesta segunda (15) pelo governo do Distrito Federal por não usar máscaras numa manifestação em Brasília no domingo (14).
"O autuado foi flagrado em espaço ou logradouro (Esplanada dos Ministérios) sem máscara de proteção (EPI) facial, de uso obrigatório", diz o documento.
A coluna antecipou que o governador do Distrito Federal, Ibneis Rocha, tinha decidido autuar o ministro pelo mau exemplo que ele tem dado ao desfilar pela cidade sem a proteção.
No domingo, Weintraub quebrou abertamente as regras ao comparecer a um protesto em Brasília organizado por apoiadores de Jair Bolsonaro.
Além de andar sem máscara, ele gerou aglomerações e conversou com as pessoas de forma próxima, contrariando orientações consensuais de distanciamento social para evitar a propagação do novo coronavírus.
Em maio, Ibaneis Rocha baixou um decreto determinando que moradores do DF que não usarem máscaras serão multados.
O uso é obrigatório em todas as vias e espaços públicos, transportes públicos coletivos, estabelecimentos comerciais, industriais e espaços de prestação de serviço.
As máscaras são consideradas essenciais para evitar o contágio pelo novo coronavírus.

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