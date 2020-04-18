Weintraub diz que universidades que mantêm atividades serão premiadas

Ministro da Educação Abraham Weintraub Crédito: Wilson Dias/Agência Brasil

Em uma postagem no Twitter na qual o ministro garante que haverá Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) , um internauta questionou sobre as universidades que estão paradas. "Autonomia universitária... Porém, as que estão dando aulas receberão mais recursos e serão premiadas. Há joio e há trigo...", respondeu Weintraub.

O chefe da pasta também estimulou estudantes a se organizarem para pressionar reitores e diretores por aulas a distância. "Os estudantes parados devem se organizar e pressionar reitores/diretores por aulas à distância. Vocês são adultos! Lutem pelo seu futuro!".

Em outras respostas sobre o funcionamento de escolas particulares, por mais de uma vez Weintraub citou os governadores. "Tento ajudar, porém, alguns governadores pararam o Brasil", disse.

A deputada Tabata Amaral (PDT-SP) criticou a postagem do ministro. "Ao se negar a adiar a prova do Enem e ameaçar as universidades, dizendo que aquelas que estão mantendo as aulas receberão mais recursos, o que ele está fazendo é mais uma vez sendo completamente irresponsável e demonstrando sua grande falta de conhecimento da realidade do Brasil", disse.

Para ela, são justamente as universidades com menos recursos que vão precisar de mais apoio do MEC para encontrar soluções de educação remota. "Então, ao invés de estar falando besteira no Twitter, ele deveria estar sentando, conversando por videoconferência com secretários estaduais, municipais e reitores para encontrar soluções", afirmou.