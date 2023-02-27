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Mais de 20 tiros

Vídeo transmite ao vivo assassinato de jovem durante jogo de futebol no CE

Homem de 20 anos foi assassinado enquanto assistia à partida; no vídeo, é possível ver a confusão formada em campo
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

27 fev 2023 às 14:22

Publicado em 27 de Fevereiro de 2023 às 14:22

Vídeo em rede social transmite momento de assassinato de jovem no Ceará
Vídeo em rede social transmite momento de assassinato de jovem no Ceará Crédito: Redes sociais
Um homem de 20 anos foi assassinado durante uma partida de futebol amador que era transmitida ao vivo em Maracanaú (CE). O caso foi registrado na noite do último sábado (25) em uma arena do bairro de Jardim Jatobá. A vítima assistia à partida no momento do crime.
Nas imagens, é possível ouvir o momento em que mais de 20 tiros são disparados e ver a confusão formada em campo. Jogadores e até mesmo o árbitro correm.
Em nota emitida na manhã desta segunda (27), o campeonato Super Copa Siqueira confirmou o ocorrido, considerando o assassinato "um ato de extrema violência com um cidadão do nosso bairro" e informando que paralisaria as atividades por "um curto período", sem detalhar por quanto tempo.
Segundo a organização do evento, o fato ocorreu fora dos limites do campo.
Em nota, a Secretaria de Segurança Pública do Ceará afirmou que equipes da perícia forense do estado foram acionadas para o local. Segundo o órgão, a motivação do crime é investigada pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. A reportagem questionou se alguém foi preso por envolvimento com o crime, mas não recebeu resposta sobre o assunto.

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