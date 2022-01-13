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Deslizamento de terra

Vídeo: desmoronamento atinge casarões históricos em Ouro Preto, em Minas

Segundo o Corpo de Bombeiros, o perímetro do entorno estava isolado e a população havia sido evacuada preventivamente do local
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

13 jan 2022 às 13:49

Publicado em 13 de Janeiro de 2022 às 13:49

Casarão foi engolido após deslizamento em Ouro Preto (MG)
Casarão foi engolido após deslizamento em Ouro Preto (MG) Crédito: Reprodução/Twitter @eutiagomiranda
Um desmoronamento de terra no Morro da Forca atingiu ao menos dois casarões no centro histórico de Ouro Preto, em Minas Gerais, na manhã desta quinta-feira (13). Não há feridos ou vítimas, de acordo com informações oficiais.
Segundo o Corpo de Bombeiros, o perímetro do entorno estava isolado e a população havia sido evacuada preventivamente do local, na Rua Diogo de Vasconcelos, nas proximidades da Praça Cesário Alvim.
"Ainda há uma instabilidade do talude", apontou o Corpo de Bombeiros em nota. De acordo com o órgão, há a possibilidade de um novo desmoronamento, que poderia atingir um hotel e um restaurante.
Os dois imóveis atingidos eram tombados, de acordo com informação da Defesa Civil repassada pelo Corpo de Bombeiros. O centro histórico de Ouro Preto foi o primeiro bem cultural brasileiro a ser reconhecido como patrimônio mundial pela Unesco, em 1980.
Pela manhã, o tráfego de veículos também foi isolado no local, devido à "movimentação de massa de grande proporção", conforme alertou a Defesa Civil em vídeo. "Os bombeiros foram acionados por volta de 8h30 para fazer a vistoria do local. Nesse tempo, devido aos problemas estruturais encontrado, toda a área foi evacuada. Um pouco mais tarde, por volta de 9h10, houve o colapso", destacou o Corpo de Bombeiros. "É importante destacar que a atuação preventiva do CBMMG juntamente com a Defesa Civil Municipal de Ouro Preto foi decisiva para que não existissem vítimas nesse caso, uma vez que o local já se encontrava isolado e evacuado preventivamente."
A situação também afetou o fornecimento de energia elétrica em parte da cidade, de acordo com a Prefeitura. Outros desmoronamentos já haviam ocorrido no município nos últimos dias, como no bairro Vila Aparecida e São Francisco. A rodovia que liga Ouro Preto a Mariana (MG-129) chegou a ceder, impedindo o tráfego.
O Estado de Minas Gerais tem sido atingido por chuvas constantes desde as últimas semanas de 2021, que deixaram ao menos 24 mortos e mais de 24,6 mil desalojados e desabrigados. Até quarta-feira, dia 12, 341 municípios estavam em situação de emergência.

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