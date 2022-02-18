Vídeo: com calor de 35°C, cachorra viraliza ao "invadir" geladeira

Uma cachorra de apenas três meses viralizou nas redes sociais após ser filmada dentro de uma geladeira. As donas de Luna explicaram que, no dia em que o vídeo foi feito, fazia cerca de 35ºC. O caso inusitado aconteceu em Praia Grande, litoral de São Paulo.
Ao site G1, a professora Patrícia Pereira Leite, de 46 anos, explicou que a vira-lata está com a família há dois meses. Segundo ela, no dia em que o vídeo foi feito, a temperatura estava extremamente alta. "Eu fui abrir a geladeira para pegar uma garrafa de água, e a Luna passou por baixo da minha perna. Ela subiu na prateleira da geladeira. Fiquei uns minutos observando, e ela começou a dormir", explicou.
Ela pegou o celular e gravou o vídeo. Logo após, retirou Luna da geladeira e a deixou na sala, perto do ventilador. "No mesmo dia, mandei o vídeo para a minha filha, que postou no TikTok. Depois desse dia, todas as vezes que abro a geladeira, ela quer entrar. Adora o friozinho", afirmou.
O vídeo foi feito em 27 de janeiro, e, de acordo com Patrícia, os termômetros registravam 35ºC, mas a sensação térmica era de 37ºC. "Preciso comprar um ar-condicionado só para o cachorro?", brincou a tutora.
A filha de Patrícia, a administradora Jéssica Bonizzi, de 30 anos, foi a responsável por fazer as imagens viralizarem. Segundo ela, o vídeo foi publicado apenas por diversão, e não era esperado que fizesse tanto sucesso. "Postei porque achei fofo demais", disse.