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São Paulo

Vídeo: com calor de 35°C, cachorra viraliza ao "invadir" geladeira

O vídeo já alcançou mais de 684 mil internautas em uma rede social

Publicado em 18 de Fevereiro de 2022 às 11:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 fev 2022 às 11:59
Uma cachorra de apenas três meses viralizou nas redes sociais após ser filmada dentro de uma geladeira. As donas de Luna explicaram que, no dia em que o vídeo foi feito, fazia cerca de 35ºC. O caso inusitado aconteceu em Praia Grande, litoral de São Paulo
No dia 27 de janeiro, a sensação térmica chegou a 37ºC no litoral de São Paulo.
No dia 27 de janeiro, a sensação térmica chegou a 37ºC no litoral de São Paulo. Crédito: Arquivo pessoal
Ao site G1, a professora Patrícia Pereira Leite, de 46 anos, explicou que a vira-lata está com a família há dois meses. Segundo ela, no dia em que o vídeo foi feito, a temperatura estava extremamente alta. "Eu fui abrir a geladeira para pegar uma garrafa de água, e a Luna passou por baixo da minha perna. Ela subiu na prateleira da geladeira. Fiquei uns minutos observando, e ela começou a dormir", explicou. 
Ela pegou o celular e gravou o vídeo. Logo após, retirou Luna da geladeira e a deixou na sala, perto do ventilador. "No mesmo dia, mandei o vídeo para a minha filha, que postou no TikTok. Depois desse dia, todas as vezes que abro a geladeira, ela quer entrar. Adora o friozinho", afirmou. 
O vídeo foi feito em 27 de janeiro, e, de acordo com Patrícia, os termômetros registravam 35ºC, mas a sensação térmica era de 37ºC. "Preciso comprar um ar-condicionado só para o cachorro?", brincou a tutora. 
A filha de Patrícia, a administradora Jéssica Bonizzi, de 30 anos, foi a responsável por fazer as imagens viralizarem. Segundo ela, o vídeo foi publicado apenas por diversão, e não era esperado que fizesse tanto sucesso. "Postei porque achei fofo demais", disse. 

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