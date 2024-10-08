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Fatalidade

Vereador morre poucos minutos após ser reeleito em cidade do Piauí

Geraldo Corado (MDB), de 51 anos, teve uma parada cardíaca. Ele foi o segundo mais votado de Sebastião Barros (PI), mas não conseguiu ver o resultado das eleições
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

08 out 2024 às 14:23

Publicado em 08 de Outubro de 2024 às 14:23

Geraldo Corado (MDB), de 51 anos, morreu poucos minutos após ser reeleito no domingo (6)
Geraldo Corado (MDB), de 51 anos, morreu poucos minutos após ser reeleito no domingo (6) Crédito: Reprodução/Redes sociais
O vereador Geraldo Corado (MDB), de Sebastião Barros (PI), morreu poucos minutos após ser reeleito no domingo (6). Ele tinha 51 anos e não viu o resultado das eleições. No momento da apuração de votos, ele saiu da cidade de carro para levar algumas pessoas para Corrente (PI), cerca de 69 km da cidade.
Na volta, teve uma parada cardíaca. O vereador parou em um posto de gasolina e começou a passar mal, contou Wenderson Guedes, presidente da Câmara Municipal. Ele foi levado para um hospital, mas não sobreviveu. Geraldo foi o segundo mais votado da cidade. Em um município com pouco mais de 3 mil habitantes, ele levou 289 votos, que o levariam ao segundo mandato.
O político era também professor de ensino fundamental. Nas redes sociais, alunos, amigos e familiares lamentaram a perda: ''Sua dedicação e compromisso com a comunidade jamais serão esquecidos''.

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