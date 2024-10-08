Vereador morre poucos minutos após ser reeleito em cidade do Piauí

Geraldo Corado (MDB), de 51 anos, morreu poucos minutos após ser reeleito no domingo (6) Crédito: Reprodução/Redes sociais

O vereador Geraldo Corado (MDB), de Sebastião Barros (PI), morreu poucos minutos após ser reeleito no domingo (6). Ele tinha 51 anos e não viu o resultado das eleições. No momento da apuração de votos, ele saiu da cidade de carro para levar algumas pessoas para Corrente (PI), cerca de 69 km da cidade.

Na volta, teve uma parada cardíaca. O vereador parou em um posto de gasolina e começou a passar mal, contou Wenderson Guedes, presidente da Câmara Municipal. Ele foi levado para um hospital, mas não sobreviveu. Geraldo foi o segundo mais votado da cidade. Em um município com pouco mais de 3 mil habitantes, ele levou 289 votos, que o levariam ao segundo mandato.