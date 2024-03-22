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Alerta

Ventos de até 134 km/h causam estragos no litoral de São Paulo

A Defesa Civil alerta para a previsão de fortes chuvas até sábado (23) em todo o estado, com riscos de deslizamentos e formação de alagamentos e enxurradas, além de raios

Publicado em 22 de Março de 2024 às 14:30

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

22 mar 2024 às 14:30
Ventania derruba parte de quiosques em São Sebastião
Ventania derruba parte de quiosques em São Sebastião — Foto: Prefeitura de São Sebastião Crédito: Prefeitura de São Sebastião
A chuva com forte vendaval causou estragos no litoral paulista na noite desta quinta-feira (21), com quedas de árvores sobre residências, veículos e fiação elétrica, de acordo com a Defesa Civil. Ninguém se feriu. Santos, na Baixada Santista, foi a cidade que registrou ventos mais fortes, que alcançaram 134,5 km/h às 19h40, segundo o órgão. A ventania derrubou 17 árvores no município, sendo que os bairros mais afetados foram Vila Mathias, Marapé e Embaré.
Em Peruíbe, ao menos 25 árvores caíram na região da rodovia Coronel Rodolpho Pettená. Equipes da Defesa Civil passaram a noite fazendo a limpeza do local. Em Mongaguá, o vento derrubou ao menos oito árvores e três postes de energia, o que provocou interrupção no fornecimento de luz nos bairros Florida, Agenor, Itaguaí, Jussara e Vera Cruz. A empresa Elektro afirma que está trabalhando para reestabelecer a energia. Houve também o registro de destelhamento de uma residência, que foi interditada, e sete pessoas foram alojadas na casa de parentes.
Em Guarujá, 17 árvores caíram, algumas sobre a fiação elétrica. Houve interrupção no fornecimento de energia em alguns bairros, e a empresa Elektro diz estar trabalhando para a normalização do serviço. Também foram registradas quedas de árvores nas rodovias Rio-Santos e Mogi-Bertioga.
Em Ilhabela, no litoral norte do estado, uma árvore caiu sobre uma casa no bairro São Pedro. Em São Sebastião, também no litoral norte, uma árvore caiu sobre o muro de uma residência em Boiçucanga, e outra sobre uma casa em Camburi.

Mais chuva

A Defesa Civil alerta para a previsão de fortes chuvas até sábado (23) em todo o estado, com riscos de deslizamentos e formação de alagamentos e enxurradas, além de raios. No litoral norte, os acumulados de chuva podem chegar a 250 mm. Na Baixada Santista, são esprerados 180 mm.
Já na Serra da Mantiqueira, no Vale do Paraíba e na região metropolitana de São Paulo deve chover menos, com acumulados de até 80 mm. Previsão semelhante para cidades do interior do estado como Barretos, Franca, Ribeirão Preto, Araçatuba e São José do Rio Preto, onde são esperados 70 mm, e Araraquara, Bauru, Marília e Presidente Prudente, com até 60 mm.

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