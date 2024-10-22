  • Brasil
  Vendedores de suplementos adulterados serão notificados por órgão nacional
Ameaça à saúde

Vendedores de suplementos adulterados serão notificados por órgão nacional

Associação Brasileira das Empresas de Produtos Nutricionais (Abenutri) compartilhou com a Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) as recentes análises que detectaram irregularidades no mercado de suplementos
Agência Brasil

22 out 2024 às 20:40

Publicado em 22 de Outubro de 2024 às 20:40

A Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) informou nesta terça-feira (22) que vai atuar para combater a venda de suplementos nutricionais adulterados. Segundo o órgão, vendedores e plataformas digitais que comercializam esses produtos deverão prestar esclarecimentos.
“Produtos como a creatina, que são amplamente consumidos, apresentam níveis muito abaixo do indicado, chegando até a 0% em alguns casos. Esse cenário é alarmante”, informou o presidente da Associação Brasileira das Empresas de Produtos Nutricionais (Abenutri), Marcelo Bella, em nota divulgada pela Senacon. Ele compartilhou com a Senacon as recentes análises que detectaram irregularidades no mercado de suplementos.
A medida ocorre após reunião do Conselho Nacional de Combate à Pirataria (CNCP), vinculado à Senacon, com a nova diretoria do Conselho Federal de Nutrição (CFN) e com Abenutri, para pedir informações e identificar suplementos nutricionais adulterados.
No começo do mês, a Abenutri divulgou a lista de 18 marcas de creatina comercializadas no mercado e que foram reprovadas em análise da associação.
Na avaliação da Senacon, a comercialização de produtos adulterados representa uma séria ameaça à saúde pública e ao direito dos consumidores.

